Tulevaisuuden Tähti Hokkala täynnä virtaa Sastamalan SM-ralliin

Tulevaisuuden Tähti 2018 -kuljettajaksi valittu Henri Hokkala jahtaa voittoa Sastamalassa ja Huittisissa ajettavassa Enset SM-Rallissa tulevana lauantaina.

Karvaaseen keskeytykseen päättyneen Suomen MM-rallin eli Neste Rallin jälkeen silmissä siintää nousujohteinen kauden päätös.

Neste Ralliin kovin odotuksin lähtenyt Hokkala pystyi perjantain aikana ajamaan vakuuttavia erikoiskoeaikoja. Pohja-aikoihinkin pystynyt tikkakoskelainen koki lajin karvaamman luonteen keskeytettyään iltapäiväisellä Moksin erikoiskokeella, jolla Hokkalan ralli päätyi ulosajoon. Autoon tulleet vauriot estivät jatkoaikeet Neste Rallissa seuraavina päivinä.

– Totta kai Neste Ralli oli loistava kokemus. Vaikka kokemus olikin rankka mediapyörityksineen ja oheistoimintoineen, niin perjantaiaamun alusta lähtien sai nauttia kunnon sorateistä, nuori mies kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Autoon pääsimme koko ajan sitä paremmin sisälle, mitä enemmän saimme kilometrejä. Riskikynnys oli todella matalalla ja kisa eteni suunnitelmien mukaan. Pystyimme osoittamaan, että pärjäämme kansainvälisellä tasolla omalla vauhdillamme, vaikka ennen kisaa kilometrit uudella autolla olivat vähäiset. Moksissa sitten kolmosella ajettavassa mutkassa sinne kaivautunut patti yllätti meidät ja auto kaatui tiellä.

Tuloksellisesta pettymyksestä huolimatta Hokkala ei paina päätä pensaaseen.

– Yksi mahdollisuus oli tässä ja tulevaisuudessa toivottavasti saan vielä uuden.

Tavoitteena nousujohteinen päätös kaudelle

Viikonloppuna Sastamalassa ja Huittisissa ajettavaan SM-ralliin Hokkala kokee saaneensa virtaa Neste Rallista. Sarjassa kolmantena oleva Henri Hokkala on jo 41 pisteen päässä SM3-luokan kärjessä ajavasta Jaro Kinnusesta, mutta hopeasija on ainoastaan neljän pisteen päässä. Hokkala näkee kuitenkin, että SM3-luokka on tulvillaan suosikkeja.

– Lähtölistaa kun katsoo, niin ei ole tarvetta eritellä ketään ennakkosuosikkia. Niitä löytyy meidän edestä ja takaa. Se, minkälainen taktiikka meillä kisaan on, paljastuu vasta maalissa, Hokkala naurahtaa.