Asunmaa Liettuan soralta SM-loppuratkaisuihin

Jari Hotti

Rallin SM1-luokan hallitseva Suomen mestari Teemu Asunmaa yhdessä kartanlukijansa Ville Mannisenmäen kanssa lähtee kauden toiseksi viimeiseen SM-ralliin luokan pistekakkosena.

Kesätauko oli pituudeltaan peräti kaksi ja puoli kuukautta, kun edellisen kerran SM-pisteistä taisteltiin Seinäjoella kesäkuun puolivälissä.

Kauden viidennessä SM-rallissa Pohjanmaan lakeuksilla kauden avausvoittonsa napannut Asunmaa ei tauon aikana juurikaan lomailemaan ole ehtinyt, sillä heinäkuussa alavutelainen osallistui Suomen MM-ralliin ja elokuussa Liettuassa ajettuun Samsonas Ralliin.

Liettuassa Asunmaa kilpaili N5-luokan Ford Fiestalla ja vaikka tiestö suomalaisista sorateistä melkoisesti erosikin ja autokaan ei ollut se SM-sarjasta ja Suomen MM-rallista tuttu Skoda Fabia R5, niin alavutelainen korostaa, että pitkän tauon aikana kaikki ajaminen palvelee SM-sarjan syyskautta.

– Ainahan kaikki ajaminen hyödyksi on ja olihan siellä 150 ek-kilometriä kuitenkin. Pitkä ralli, Asunmaa sanoo.

Sastamalan ja Huittisten ympäristössä lauantaina ajettava rallin SM-sarjan kauden kuudes osakilpailu tarjoaa puolestaan kahdeksan erikoiskokeen ja 110,08 ek-kilometrin haasteen. Valmistautuminen edessä olevaan kilpailuun käynnistyi perinteiseen tapaan viime viikonloppuna ajetuilla testeillä.

– Jotain uusia juttuja koitettiin, mutta ei mitään maata mullistavaa. Ihan hyvällä pohjalla ollaan kuitenkin, Asunmaa vakuuttaa.

Kun tässä ympäristössä edellisen kerran ajettiin SM-pisteistä, niin Asunmaa ajoi silloin SM2-luokan voittoon ja oli yleiskilpailussa kolmas.

– Hienot tiet ja hieno kilpailu kaikin puolin, Asunmaa kehuu vuoden 2016 parhaaksi valittua rallin SM-sarjan osakilpailua.

Kun SM-sarjasta on ajamatta vielä kaksi osakilpailua, niin Asunmaa on SM1-luokan pisteissä toisena. Pistejohtaja Eerik Pietarisella pisteitä on 117, Asunmaalla 73, Emil Lindholmilla 59 ja Marko Männyllä 53.

– Koitetaan tehdä omaa parasta ja katsotaan mikä muiden vauhti on. Ainahan sitä voitosta haluaa ajaa, mutta helppoa se ei tule olemaan. Mestaruushan ei ole enää omissa käsissä, vaan se vaatii Eerikille epäonnea, että mestaruuden voittaminen olisi vielä mahdollista. Mutta eihän näistä koskaan tiedä mitä tapahtuu, Asunmaa muistuttaa lajin arvaamattomuudesta.