Lindholm pokaali mielessä Sastamalaan

Marko Mäkinen

Skodaa ajavat Emil Lindholm ja Mikael Korhonen starttaavat kauden toiseksi viimeiseen SM-ralliin levollisin mielin. Suomen MM-ralli on analysoitu ja pettymys taakse jäänyttä elämää.

SM1-luokan pisteissä kolmantena ajava Lindholm taistelee luokan mitaleista yhä tiukasti. Menestyminen syksyn kahdessa viimeisessä SM-rallissa on tärkeätä, sillä yhden nollakisan tämän kauden aikana ajanut Lindholm voi laskea lopullisiin pisteisiinsä kaikki tulossa olevat pisteet jäljellä olevista SM-osakilpailuista.

– Myös Teemu Asunmaalla on yksi nollakisa ja hän on kanssamme samassa tilanteessa. Nämä molemmat rallit ovat juuri mitalitaistelun todella tärkeitä.

Kolmen viikon ajotauon Lindholm katkaisi viime viikolla ajamalla Skodallaan yhden testipäivän.

– Testeissä sain ajotuntumaa ylle. Saimme ajettua hyvät kilometrit ja kaikki on kunnossa. Tietysti heinäkuisen AutoGlym-rallin reitti on hyvin lähellä tulevaa, alueet tiet sopivat meille hyvin ja meillä on sinne hyvä auto. Siinä mielessä luottavaisin mielin lähdetään.

Lindholm veikkaa, että Enset SM-rallin kärjessä ajavat ne kuljettajat, jotka tekevät vähiten virheitä.

– Pitää varmistaa, että saamme tehtyä hyvän nuotin. Omaa kisaa ajamalla uskon, että tulos on ok. Sarjan edellisessä osakilpailussa Seinäjoella kolme kärkikuljettajaa lähti rallin viimeiselle EK:lle kolmen sekunnin sisällä toisistaan. Pärjääminen lauantaina vaatii tarkkaa ja huolellista tekemistä. Tavoitteemme on ajaa kärkikolmikkoon, Lindholm summaa.

Enset SM-ralli käynnistyy lauantaina syyskuun 1. päivä kello 10.01 Huittisten ABC:lta. Rallin maaliin kilpailijat saapuvat kahdeksan erikoiskokeen ja 110,08 EK-kilometrin jälkeen lauantai-iltana alkaen klo 18:30. Maali sijaitsee Sastamalassa Hopun alueelle, jossa ajetaan myös kilpailun päättävä yleisöerikoiskoe (5,17 km).

SM1-tilanne

1. Eerik Pietarinen 117

2. Teemu Asunmaa 73

3. Emil Lindholm 59

4. Marko Mänty 53

5. Nikolai Gryazin 42

6. Juha Salo 36