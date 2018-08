Vuorisalo mitalijahdissa SM-kauden huipennukseen

Patrick Rupponen

Kun kautta on jäljellä vielä kaksi osakilpailua, on Opel Adam R2:sta käskyttävä parivaljakko Samuli Vuorisalo kartanlukijanaan Henri Arpiainen, SM3-luokan hopeamitalissa kiinni.

Ralli SM-kausi alkoi perinteisesti tammikuussa Arctic Lapland Rallin merkeissä Rovaniemellä, joka jäi Vuorisalolta väliin, joten kauden aloitus siirtyi helmikuulle Mikkelin SM Vaakuna-ralliin, jossa autokunta ilmoittautui heti mukaan voittokamppailuun.

Pitkäksi venynyt kisatauko näkyi ajamisessa mutta tuloksena oli silti luokan toinen sija Jaro Kinnusen jälkeen.

Mikkelin jälkeen SM-sarja siirtyi maaliskuussa Joensuun Itärallin upeille vuoristoratamaisille teille. Tuloksena oli toistamiseen kakkostila Jaro Kinnusen vanavedessä.

– Ihan täysin tyytyväinen ei voi olla, mutta tästä on hyvä lähteä parantamaan kohti kesäkautta ja ihan hyvät fiilikset jäi kisasta. Ajamiseeni olen myös ihan tyytyväinen, sillä olen yllättävän hyvin päässyt sinuiksi Opelin kanssa, vaikka hirveästi ei ole vielä kilometrejä kertynyt, Vuorisalo kertasi talvikauden viimeisen kisan maalissa.

Talven jälkeen ensimmäinen sorakisa ajettiin toukokuussa Kouvolan maisemissa. Sinne Vuorisalo lähti tähtäimessään talvikauden kahden hopeasijan kirkastaminen kultaiseksi. Heti alussa kävi selväksi, että kolmas lähtöpaikka ei suosinut Vuorisaloa ja lähtöpaikasta hyötynyt Joonas Lindroos nosteli kirkkainta pystiä kisan jälkeen.

Sarjan pistetilanne kuitenkin tasoittui, kun rengasrikon kärsinyt pistejohtaja Kinnunen jäi vasta kymmenenneksi ja Vuorisalo jatkoi kakkostilaputkeaan myös kesäkauden avauksessa.

SM-sarjan viides kisa ajettiin kesäkuussa Pohjanmaan lakeuksilla, jossa panoksena oli SM-pisteiden lisäksi paikka Tulevaisuuden Tähti -kisaan, jonka voittaja lunastaa täydellisen ajopaketin Suomen MM-ralliin R2-luokan Ford Fiestalla. Kisaan kelpuutettiin viisi SM-pisteiden valossa parhainta alle 25-vuotiasta kuljettajaa. Paikka kisan finaaliin Vuorisalolla oli varmistettuna jo siis ennen Pohjanmaa Rallia.

Pohjanmaan kilpailuun kaksivetoiset SM3-luokan autot lähtivät jälleen ensimmäisinä lakaisemaan teitä ja se näkyi myös monen kärkikuskin ajamisessa. Pienellä numerolla kisaan lähteneelle Vuorisalolle kisa oli tervanjuontia ja pienten tekniikkamurheiden säväyttämä. Ennen viimeistä erikoiskoetta sijoitus oli vasta 6. Viimeiselle erikoiskokeelle syntyi kuitenkin luokan pohja-aika, joka nosti sijoituksen lopulta Henri Hokkalan ja Kinnusen jälkeen kolmanneksi.

Heti rallin jälkeen luokan viisi parasta alle 25-vuotiasta suuntasivat Kuortaneen Urheiluopistolle ratkaisemaan Tulevaisuuden Tähti -kilpailun voittajan. Vuorisalolla kokemusta kilpailusta oli jo sen historian ensimmäisestä, vuodelta 2014, jolloin muuan Teemu Suninen valittiin edustajaksi Suomen MM-ralliin.

Kilpailun testit sisälsivät niin henkisiä kuin fyysisiäkin harjoitteita, joiden lisäksi arvosteltiin mm. nuotitusta ja mediaesiintymistä. Tuloksena oli jälleen karvas pettymys, kun urheiluvaikuttajista koottu raati valitsi Suomen MM-rallin edustajaksi Henri Hokkalan.

– Totta kai se sillä hetkellä söi miestä, varsinkin, kun tämä oli toinen kerta kyseisessä kisassa. Mutta hienot kaksi päivää oli taas. Nyt on kuitenkin tilanne nollattu ja katseet käännetty loppukauteen.

Kun kaudesta on nyt viimeiset kaksi kisaa jäljellä, Enset SM-ralli Sastamala-Huittisissa ja SM TeijoTalot-ralli Turku-Salo akselilla, on Vuorisalo SM3-luokassa toisena 37 pistettä johtavaa Kinnusta perässä. Takana on sitten tiukkaa, sillä sijoilla 2-5 olevat kuljettajat ovat vain 13 pisteen sisällä toisistaan.

– Mestaruus on tavoitteena. Se toki vaatii vähän epäonnea Jarolta ja meiltä täydellistä onnistumista molemmista kisoista. Mutta koetetaan pitää vähintään tämä hopeatila kauden loppuun asti. Nyt on ainakin hyvin testattu, pari viikkoa sitten Sauvossa ja viime viikonloppuna Oili Jalonen rallissa ajettiin vielä 000-autokeikka Laitilan suunnilla. Löydettiin myös ne Pohjanmaallakin vaivanneet pikkuviat, joten senkin puolesta kaikki on kunnossa.

Pientä etua loppukauden kisoihin Vuorisalolle tuo hyvä kokemus molempien kisojen tiestöstä.

– Testiä olen ajanut Huittisassa ja Sastamalassa useasti ja uskoisin, että tiet sopii vallan mainiosti meikäiselle. Varsinkin Sastamalan tiestö on hyvin lähellä Tampereen rallien vastaavaa ja sieltä onkin hyviä muistoja viime kaudelta, kun päätettiin kausi voitolla ja SM-pronssilla.

Rallissa kotikisan tuomat edut eivät ainakaan Vuorisalon kohdalla ole toteutuneet. Viime vuosina Turussa ajetut SM-rallit ovat olleet melkoista taistelua.

– Kertaakaan sitä kisaa ei ole ilman ongelmia läpi ajettu. Ehkä siihen on tietynlaiset paineet ladattu ennakkoon. Tällä kertaa unohdetaan ne ja lähdetään ajamaan sitä, kuin mitä tahansa muuta rallia. Toki se olisi ihan huippu juttu jos kotikulmilla pääsisi nostelemaan pyttyä korkeimmalta korokkeelta.

Yksi "paineita" luonut tekijä on alkukaudesta sovittu leikkimielinen veto, jossa Vuorisalon on pitänyt olla leikkaamatta viiksiään ennen kuin voitto osuisi kohdalle.

– Joitain osapuolia se on kyllä haitannut, mutta itse olen tullut niiden kanssa ihan hyvin juttuun. Veto on siis edelleen voimassa ja osakilpailun voitolla ne pääsisi vihdoin leikkaamaan, Vuorisalo naurahtaa.