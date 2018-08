MM-piste kruunasi Rovanperän viikonlopun

STT-Aki Hietavala

Skodan tehdastallissa ajava 17-vuotias Kalle Rovanperä ihastutti jälleen vauhdillaan, kun rallin MM-sarja jatkui Saksassa. Rovanperä ajoi WRC2-luokassa toiseksi ja yleiskilpailussa kymmenenneksi.

– Lähdettiin ajamaan varmaa ja nättiä viikonloppua. Se tavoite toteutui erinomaisesti. Ajettiin perjantai ja lauantai tosi varovaisesti, niin siinä mielessä tulos on erittäin hyvä, Rovanperä summasi.

– En odottanut, että voidaan olla näin korkealla ja kilpailukykyisiä. Tämä on varmasti vaikein asvalttiralli, ja lähes kaikilla oli jotain ongelmia. Me kuitenkin ajettiin puhtaasti pätkät läpi.

Rovanperän edelle kiilasi vain tallikaveri Jan Kopecky, joka kukisti suomalaiskomeetan niukalla 3,8 sekunnin marginaalilla. Kopecky ajaa tällä kaudella WRC2-luokan maailmanmestaruudesta, mutta tiimimääräyksiin ei Rovanperän mukaan tarvinnut turvautua.

– Ei siinä oikein mitään taktikoitu. Oli etukäteen selvää, että Jan on täällä minua nopeampi. Ajoin kuitenkin riskittömästi vielä sunnuntaina, Rovanperä sanoi.

– Keskityin vain pitämään (Fabio) Andolfin takana. Jan sai tehdä mitä haluaa. En juuri tarkkaillut hänen tekemisiään.

Lokakuussa 18 vuotta täyttävä Rovanperä sai Saksan onnistumisesta paljon itseluottamusta.

– Nyt on pari hyvää asvalttirallia alla. Tämä antaa paljon uskoa tulevaisuuteen. Muut ajoivat ihan omalla maksimitasolla ja me taas lähes koko ajan hyvin varovaisesti. Me olimme silti koko ajan vauhdissa mukana, Rovanperä päätti.

Rovanperä oli myös kauden avanneessa Monte Carlon rallissa luokassaan toinen. Uran tähän mennessä ainoa WRC2-voitto tuli viime kaudella Australiassa.