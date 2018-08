Latvala taistelee toisesta sijasta

STT-Aki Hietavala

Toyotan Jari-Matti Latvala ajoi vahvan päivän Saksan MM-rallissa lauantaina. Latvala nousi viidenneltä sijalta kolmanneksi. Eroa toisena olevaan Hyundain Dani Sordoon on vain 0,8 sekuntia.

– Tällaiset taistelut ovat mahtavia. Jouduin koko päivän laittamaan itseni äärirajoille. Se on upeaa, Latvala hehkutti.

– Taistelu jatkuu huomenna. Tietenkin me tavoitellaan toista sijaa. Kaksoisvoitto olisi erittäin tärkeää tallille. Suomen rallissa hävisin taiston kakkostilasta, mutta nyt haluan voittaa.

Suomalaisen tallitoveri Ott Tänak on ajamassa toiseen perättäiseen voittoon MM-sarjassa. Tänak lähtee sunnuntain kolmelle erikoiskokeelle yli 40 sekunnin johtoasemassa.

– Minun ei kannata enää puskea täysillä. Olin jo iltapäivällä hankalissa paikoissa tosi varovainen. Huomenna pitää jatkaa varmaa ajoa, Tänak suunnitteli.

Esapekka Lappi on rallissa viidentenä. Edellä ajava MM-sarjaa johtava Hyundai-kuski Thierry Neuville on reilun kuuden sekunnin päässä. Lappi lähti Saksan ralliin tavoittelemaan voittoa, mutta tiimikaveri Tänak on mennyt menojaan.

– Aamulla en oikein pystynyt luottamaan auton keulaan sotilasalueen pätkillä. Menimme jäykempään autoon ja ajamisesta tuli sen jälkeen helpompaa, Lappi sanoi.

– Silti täytyy myöntää, että en ole oikein löytänyt täydellistä fiilistä ajamiseen. Jotain tuntuu puuttuvan.

Viisi edellistä maailmanmestaruutta voittanut Fordin Sebastien Ogier koki ison takaiskun tämän vuoden mestaruuskamppailussa. Ogier kärsi lauantai-iltapäivänä Panzerplatten sotilasalueella ajetulla pitkällä erikoiskokeella rengasrikon ja tippui toiselta sijalta seitsemänneksi.

– Tämä on jättisuuri pettymys. Nyt tekisi mieli vain itkeä. Meillä oli kova yritys ja olimme hyvässä vauhdissa, mutta emme saa oikeastaan mitään palkintoa. Tämä kuuluu toki ralliin, mutta juuri nyt harmittaa älyttömän paljon, Ogier tuskasteli.

Skodan tehdastallin 17-vuotias suomalaiskuski Kalle Rovanperä nousi lauantaina WRC2-luokan johtopaikalle niukalla erolla ennen Italian Fabio Andolfia.

Tilanne 15/18 ek:n jälkeen:

1. Ott Tänak Toyota 2.23.27,1

2. Dani Sordo Hyundai –43,7 sekuntia

3. Jari-Matti Latvala Toyota –44,5

4. Thierry Neuville Hyundai –52,5

5. Esapekka Lappi Toyota –58,8

6. Andreas Mikkelsen Hyundai –1.50,7

7. Sebastien Ogier Ford –1.51,2

8. Teemu Suninen Ford –1.57,0

9. Mads Östberg Citroen –2.20,4

10. Craig Breen Citroen –2.34,4

..12. Kalle Rovanperä Skoda –11.02,7

..32. Taisko Lario Peugeot –35.31,5

WRC2-luokan tilanne:

1. Kalle Rovanperä Skoda 2.34.29,8

2. Fabio Andolfi Skoda –2,9

3. Jan Kopecky Skoda –5,9

Ek-ajat

Ek1 (2,04 km): Tänak 2.11,2, 2) Rovanperä –0,1, 3) Veiby –0,2.. 6) Ogier –0,9..12) Lappi –1,5.. 15) Latvala –2,6.. 17) Suninen –3,3.. 26) Huttunen –4,7.

Ek2 (19,44 km): Ogier 10.50,2, 2) Neuville –1,0, 3) Tänak –1,7, 4) Latvala –4,8, 5) Lappi –5,0, ...11) Suninen –11,3, ...18) Huttunen –50,3, ...21) Rovanperä –53,9.

Ek3 (22,00 km): Tänak 12.52,2, 2) Ogier –5,0, 3) Neuville –7,3, ...6) Lappi –13,1, 7) Latvala –13,4, ...11) Suninen –34,2, ...27) Rovanperä –2.01,0, ...29) Huttunen –2.03,2.

Ek4 (9,27 km): Tänak 5.06,7, 2) Lappi –1,8, 3) Neuville –2,3, ...6) Latvala –3,3, ...11) Suninen –7,9, ...13) Rovanperä –24,8, ...15) Huttunen –25,2.

Ek5 (19,44 km): Tänak 11.03,2, 2) Ogier –0,3, 3) Neuville –3,4, ...5) Latvala –6,8, ...8) Lappi –10,5, ...10) Suninen –11,7, ...18) Rovanperä –45,8, ...20) Huttunen –49,5.

Ek6 (22,00 km): Tänak 12.36,9, 2) Ogier –1,6, 3) Latvala –5,6, ...9) Suninen –10,1, 10) Lappi –10,5, ...17) Rovanperä –51,4, ...24) Huttunen –57,9.

Ek7 (9,27 km): Tänak 5.07,5, 2) Lappi –2,1, 3) Sordo –2,3, 4) Ogier –3,2, ...6) Latvala –4,0, ...8) Suninen –4,6, ...17) Huttunen –24,5, ...26) Rovanperä –27,7.

Ek8 (9,43 km): Latvala 5.26,4, 2) Sordo –0,1, 3) Breen –0,8, ...6) Lappi –3,4, ...11) Suninen –7,4, ...21) Rovanperä –26,3, ...26) Huttunen –28,0.

Ek9 (38,57 km): Sordo 21.55,7, 2) Tänak –0,6, 3) Ogier –3,2, ...6) Latvala –7,5, ...8) Lappi –10,7, 9) Suninen –13,2, ...18) Rovanperä –1.37,2, 19) Huttunen –1.47,2

Ek10 (14,78 km): Lappi 8.28,4, 2) Latvala –1,3, 3) Ogier –2,4, ...7) Suninen –5,2, ...15) Huttunen –31,7, 16) Rovanperä –34,4.

Ek11 (12,28 km): Breen 6.03,3, 2) Lappi –0,3, 3) Tänak –0,5, ...5) Latvala –1,6, ...7) Suninen –2,6, ...16) Rovanperä –29,7, ...19) Huttunen –30,8.

– Elfyn Evans Ford ajoi ulos 11. ek:lla.

Ek12 (9,43 km): Sordo 5.23,9, 2) Ogier –0,2, 3) Tänak –0,7, 4) Latvala –1,3,... 7) Suninen –3,5, 8) Lappi –4,8,.. 18) Rovanperä –21,5,.. 20) Huttunen –21,5.

Ek13 (38,57 km): Sordo 21.55,4, 2) Tänak –0,2, 3) Neuville –5,4, 4) Latvala –5,7,... 6) Lappi –8,1, 7) Suninen –10,3,.. 13) Rovanperä –1.25,5,.. 21) Ogier –1.43,0,.. 42) Huttunen 14.42,7.

– Sebastien Ogier Ford kärsi rengasrikon 13. ek:lla.

– Jari Huttunen Hyundai teknisiä ongelmia 13. ek:lla.

Ek14 (14,78 km): Ogier 8.31,8, 2) Lappi –2,3, 3) Latvala –2,3,... 7) Suninen –6,1,... 15) Rovanperä –32,4.

Ek15 (12,28 km): Latvala 6.05,6, 2) Lappi –0,4, 3) Ogier –0,5, 4) Suninen –1,3,... 12) Rovanperä –26,7.