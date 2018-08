Latvala hiillostaa Sordoa

Toyotan Jari-Matti Latvala on 4,3 sekunnin päässä kakkossijasta ja Hyundain Dani Sordosta, kun Saksan MM-rallissa on ajettu 14 erikoiskoetta. Rallin kärjessä jatkaa selkeällä erolla Toyotan Ott Tänak.

Tänakin puhdetta Saksan teillä helpotti Fordin ranskalaisässä Sebastien Ogierin rengasrikko 13. erikoiskokeella. Ogier suivaantui epäonnestaan sen verran, että kiihdytti nopeimman ajan 14. ek:lla. Latvala ja tallitoveri Esapekka Lappi kirjasivat saman ajan, 2,3 sekunnin päässä Ogierista. Sordo hävisi Latvalalle 0,8 sekuntia.

– Kova taistelu menossa. Meillä oli erittäin hyvä erikoiskoe, Latvala myhäili MM-sarjan sivustolla.

Latvalan etumatka neljäntenä ajavaan Hyundain Thierry Neuvilleen on 5,8 sekuntia. Lappi on viidentenä, 8,1 sekunnin päässä Neuvillesta. Kuudentena oleva Citroenin irlantilaisajaja Craig Breen on puolestaan 8,6 sekuntia Lapin takana.

– Ihan okei, aika puhtaasti meni. Ei päässyt nopeampaa, Lappi totesi.

Ogier on kahdeksantena, ohitettuaan Fordin Teemu Sunisen. Tänään ajetaan vielä yksi erikoiskoe, ja ralli päättyy huomenna kolmeen erikoiskokeeseen.

Tilanne 14/18 ek:n jälkeen:

1. Ott Tänak Toyota 2.17.19,5

2. Dani Sordo Hyundai –42,2 sekuntia

3. Jari-Matti Latvala Toyota –46,5

4. Thierry Neuville Hyundai –52,3

5. Esapekka Lappi Toyota –1.00,4

6. Craig Breen Citroen –1.09,0

7. Andreas Mikkelsen Hyundai –1.49,2

8. Sebastien Ogier Ford –1.52,7

8. Teemu Suninen Ford –1.57,7

10. Mads Östberg Citroen –2.15,0

..13. Kalle Rovanperä Skoda –10.38,0

Ek-ajat

Ek1 (2,04 km): Tänak 2.11,2, 2) Rovanperä –0,1, 3) Veiby –0,2.. 6) Ogier –0,9..12) Lappi –1,5.. 15) Latvala –2,6.. 17) Suninen –3,3.. 26) Huttunen –4,7.

Ek2 (19,44 km): Ogier 10.50,2, 2) Neuville –1,0, 3) Tänak –1,7, 4) Latvala –4,8, 5) Lappi –5,0, ...11) Suninen –11,3, ...18) Huttunen –50,3, ...21) Rovanperä –53,9.

Ek3 (22,00 km): Tänak 12.52,2, 2) Ogier –5,0, 3) Neuville –7,3, ...6) Lappi –13,1, 7) Latvala –13,4, ...11) Suninen –34,2, ...27) Rovanperä –2.01,0, ...29) Huttunen –2.03,2.

Ek4 (9,27 km): Tänak 5.06,7, 2) Lappi –1,8, 3) Neuville –2,3, ...6) Latvala –3,3, ...11) Suninen –7,9, ...13) Rovanperä –24,8, ...15) Huttunen –25,2.

Ek5 (19,44 km): Tänak 11.03,2, 2) Ogier –0,3, 3) Neuville –3,4, ...5) Latvala –6,8, ...8) Lappi –10,5, ...10) Suninen –11,7, ...18) Rovanperä –45,8, ...20) Huttunen –49,5.

Ek6 (22,00 km): Tänak 12.36,9, 2) Ogier –1,6, 3) Latvala –5,6, ...9) Suninen –10,1, 10) Lappi –10,5, ...17) Rovanperä –51,4, ...24) Huttunen –57,9.

Ek7 (9,27 km): Tänak 5.07,5, 2) Lappi –2,1, 3) Sordo –2,3, 4) Ogier –3,2, ...6) Latvala –4,0, ...8) Suninen –4,6, ...17) Huttunen –24,5, ...26) Rovanperä –27,7.

Ek8 (9,43 km): Latvala 5.26,4, 2) Sordo –0,1, 3) Breen –0,8, ...6) Lappi –3,4, ...11) Suninen –7,4, ...21) Rovanperä –26,3, ...26) Huttunen –28,0.

Ek9 (38,57 km): Sordo 21.55,7, 2) Tänak –0,6, 3) Ogier –3,2, ...6) Latvala –7,5, ...8) Lappi –10,7, 9) Suninen –13,2, ...18) Rovanperä –1.37,2, 19) Huttunen –1.47,2

Ek10 (14,78 km): Lappi 8.28,4, 2) Latvala –1,3, 3) Ogier –2,4, ...7) Suninen –5,2, ...15) Huttunen –31,7, 16) Rovanperä –34,4.

Ek11 (12,28 km): Breen 6.03,3, 2) Lappi –0,3, 3) Tänak –0,5, ...5) Latvala –1,6, ...7) Suninen –2,6, ...16) Rovanperä –29,7, ...19) Huttunen –30,8.

– Elfyn Evans Ford ajoi ulos 11. ek:lla.

Ek12 (9,43 km): Sordo 5.23,9, 2) Ogier –0,2, 3) Tänak –0,7, 4) Latvala –1,3,... 7) Suninen –3,5, 8) Lappi –4,8,.. 18) Rovanperä –21,5,.. 20) Huttunen –21,5.

Ek13 (38,57 km): Sordo 21.55,4, 2) Tänak –0,2, 3) Neuville –5,4, 4) Latvala –5,7,... 6) Lappi –8,1, 7) Suninen –10,3,.. 13) Rovanperä –1.25,5,.. 21) Ogier –1.43,0,.. 42) Huttunen 14.42,7.

– Sebastien Ogier Ford kärsi rengasrikon 13. ek:lla.

Ek14 (14,78 km): Ogier 8.31,8, 2) Lappi –2,3, 3) Latvala –2,3,... 7) Suninen –6,1,... 15) Rovanperä –32,4.