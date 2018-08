Kuusi suomalaiskuskia odotustunnelmissa

Rallin MM-sarjan jatkuu viikonloppuna Saksassa, jossa kilpailee tänä vuonna kuusi suomalaiskuljettajaa.

WRC-luokassa viivalla ovat Fordin Teemu Suninen sekä Toyotan Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi.

WRC2-luokan lähtölistalla komeilevat Hyundain Jari Huttunen ja Skoda-kuljettaja Kalle Rovanperä.

Kaksivetoisten autojen WRC3-luokassa pisteitä metsästää Taisko Lario Peugeotilla.

MM-sarjan kärjessä jatkaa Saksaan saavuttaessa Hyundain Thierry Neuville, jolla on 153 pistettä. Ford-kuljettaja Sebastien Ogier on 132 pisteellään toisena ennen 107 pistettä kerännyttä Toyotan Ott Tänakia.

Esapekka Lappi on 70 pisteellä sarjassa neljäntenä, Jari-Matti Latvala on jäänyt 15 pistettä ja tulee seitsemäntenä. Teemu Suninen on 13. sijalla 32 pisteellä.

Jari Huttunen on WRC2-luokan MM-pisteissä sijalla kuusi ja Taisko Lario WRC3-luokassa neljäntenä.

- Saksan MM-ralli on erittäin haastava kilpailu. On tavallista, että täällä sataa ajoittain ja usein olosuhteet vaihtelevat kisan aikana. Se haastaa kuljettajan, sillä mutkista leikataan paljon ja tielle kertyy mutaa, Lappi luotailee.

– Se on ollut minulle hankalaa, mutta pidän kyllä siitä haasteesta. Odotan innolla paluuta asfaltille, sillä Korsikalla löysimme hyvät säädöt ja vauhti oli kohdallaan. Saksassa olosuhteet ovat erilaiset, mutta toivottavasti pystymme täällä samaan kuin Korsikalla.

Tallikaveri Latvala on väläytellyt vauhtiaan Saksan asvaltillakin.

- Jyväskylän rallin jälkeen oloni on rento ja minulla on hyvä fiilis Saksan MM-rallista. Toivottavasti pystymme jatkamaan samaan malliin ja hyvä rytmi säilyy koko loppukauden.

– Mielestäni automme pitäisi olla täällä hyvä, sillä jo viime vuonna olimme täällä kilpailukykyisiä. Pidän erityisesti pienistä maalaisteistä peltojen keskellä. Ne ovat kapeita mutta nopeita ja myös sotilasalueen teillä on hienoja osuuksia. Sää on vaihteleva, joten kaikkiin keliolosuhteisiin pitää osata varautua, Latvala kartoittaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Suninen ajaa ensi kertaa asvaltilla WRC-autolla.

– Tiedossa on iso harppaus tuntemattomaan. En tiedä mitään tällä pinnalla ajamisesta näillä autoilla, joten minulla on paljon opittavaa. Eniten mietityttävät etukäteen renkaat ja jarrujen käyttö. Tämä ralli on aina ollut yksi vuoden haastavimmista ja se on tälläkin kertaa täynnä kysymysmerkkejä. Asvaltin pinnalle kertyy täällä paljon soraa ja mutaa. Toivottavasti luotto autoon löytyy ja pystyn parantamaan ajamistani haastavissa olosuhteissa, Suninen summailee.

Myös Huttunen lähtee Hyundailla ensi kertaa asvalttiralliin.

- Ei minulla ole muutenkaan aiempaa asfalttirallikokemusta nelivetoautolla. Olen varsin luottavainen asfaltin suhteen, mutta viikonlopun aikana on paljon opittavaa. Saksan MM-rallista on hyviä muistoja, sillä kaksi vuotta sitten ajoin täällä voittoon, jonka myötä varmistui Opel-merkkisarjan mestaruus ja viime vuonna voitimme R2-luokan autolla luokkamme. Nyt lähdemme ajamaan omaa vauhtiamme ja katsomme, minkälaisia aikoja syntyy ensimmäiselle lenkille, Huttunen hahmotteli.

– Jokainen asfalttiralli on minulle haaste, vakuuttaa Rovanperä.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun ajan tehdastallin Skodalla asfaltilla ja tästä kisasta minulla on kokemusta vain testien osalta. Saksan MM-ralli ei ole klassinen ralli, jossa kaikki tiet olisivat samanlaisia vaan täällä on monenlaisia tietyyppejä. Nautin viinitarha-alueen teknisistä teistä, joilla pitää osata leikata mutkat oikein ja valita ajolinjat huolella. Armeija-alueen tiet ovat varmasti ensikertalaiselle haastavat ja siellä pitää myös osata säästää renkaita, sillä tien pinta kuluttaa ne nopeasti, nuorukainen muistuttaa.

– Tunnelmat ovat erittäin positiiviset. Meillä oli maanantaina erinomaiset testit Pohjois-Ranskassa viinitilojen keskellä. Siellä satoi ensin vettä ja sitten keli kuivui. Olosuhteet olivat hyvin samanlaiset kuin Saksan rallissa tulee olemaan. Meillä on Saksasta viime vuodelta kokemusta ja silloin olimme jo neljänsiä, vaikka matkaan mahtui monenlaista tilannetta. Reitissä on paljon samoja erikoiskokeita, joten se helpottaa vähän nuotituksen osalta, Lario linjailee.