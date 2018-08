Huttunen hakee hyvää tulosta Saksasta

Rallin MM-sarja jatkuu tällä viikolla Saksan osakilpailulla. Jyväskylän MM-rallissa WRC2-luokan kakkoseksi ajanut Jari Huttunen lähtee ensimmäistä kertaa Hyundailla asvalttiralliin.

Tavoitteena Huttusella ja kartanlukija Antti Linnakedolla on auton kehitystyön ja kokemuksen kartuttamisen lisäksi hätyytellä luokan kärkisijoituksia.

Jyväskylän hyvän tuloksen myötä WRC2-luokan MM-pisteissä kuudenneksi noussut kuljettaja viihtyy hyvin asfalttiralleissa.

– Tietysti tavoitteena on kerätä kokemusta, mutta jos maalissa olemme luokan palkintokorokkeella niin siihen voi olla todella tyytyväinen. Kilpailu on erittäin kovaa, sillä täällä on mukana monta hyvin asfaltilla ajavaa kuljettajaa.

Huttunen on kilpaillut Saksan MM-rallissa kaksi kertaa. Vuonna 2016 hän ajoi Opel-merkkiluokan voittoon ja varmisti samalla sarjan mestaruuden. Viime vuonna hän voitti täällä R2-luokan autolla luokkansa ylivoimaisesti. Nyt edessä on uusi haaste, kun alla on ensimmäistä kertaa asvaltilla Hyundai i20 R5.

– Tämä on kauden toinen MM-osakilpailu, josta meillä on aiempaa kokemusta ja asvalttiralleissa ajaminen on sujunut, joten siinä mielessä lähtökohdat ovat hyvät. Tämä on kuitenkin ensimmäinen asvalttirallini Hyundailla ja ylipäätään nelivetoisella ralliautolla, joten opittavaa riittää. Ajoimme ennen kilpailua noin 300 kilometriä testiä ja pikkuhiljaa auto osuu paremmin käteen, Huttunen kertoo.

Saksan MM-ralli starttaa torstai-iltana St. Wendelin yleisöerikoiskokeella. Kilpailun viimeinen erikoiskoe ajetaan sunnuntaina kello 13.18. Kaikkiaan rallissa on 18 erikoiskoetta ja EK-kilometrejä kertyy yhteensä 325.

– Meillä on täältä hyvät tulokset alla kahdelta edelliseltä vuodelta, joten hyvillä fiiliksillä lähdemme matkaan. Keliolosuhteet ovat vaihtelevat ja minulle sopii sekä kuiva että märkä asvaltti, tärkeintä olisi, että olosuhteet pysyisivät kaikille tasapuolisina erikoiskokeiden aikana. Hieno ja vaativa kisa on jälleen edessä.