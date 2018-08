Suomen MM-rallilähetykset Nelosen katsotuimpia

Virolaisen Ott Tänakin voittoon päättynyt huima MM-rallin Suomen osakilpailu veti kesähelteestä huolimatta hyvin katsojia Nelosella.

Vapaan kanavan keskikatsojamäärät olivat kuluneen viikon korkeimmat ylittäen 007:n elokuvaseikkailut reilusti.

Myös rallilähetysten tavoittavuus oli huippuluokkaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä katseluiden määrään sekä Nelosella että Ruudussa. Neste Rallilla on erityinen paikka suomalaisten sydämissä ja se näkyy lähetysten saamassa kiinnostuksessa. Oli jälleen kerran hienoa tarjota kesän kohokohta tälle rallikansalle, kertoo vastaava tuottaja Markus Wennäkoski Neloselta.

Nelosen sopimus rallin MM-sarjan lähetysoikeuksista päättyy tähän vuoteen. MM-rallisarja ja erityisesti Neste Ralli ovat nyt hyvässä nosteessa ja oikeudet ovat monen mediayhtiön kiinnostuksen kohteena. Formula 1:n oikeuksien kohtalo ratkesi MTV:n solmittua jatkosopimuksen ja rallioikeudet ovat seuraavana vuorossa.

– Meille Neste Rallin järjestäjänä on tärkeää, että tapahtumamme liikkuvan kuvan kokonaisuutta kehitetään entisestään. Nelosen luvut osoittavat, että rallilla on imua. Ralli on muuttunut nykyaikaiseksi mediatuotteeksi, jossa on nykyään mahdollista seurata jokaisen rallin jokainen EK suorana lähetyksenä WRC All Live -palvelun kautta ja muutenkin lähetystuntien sekä käytettävän videomateriaalin määrä on moninkertaistunut, toteaa AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio.