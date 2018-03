Meksiko iso haaste nuorille suomalaisille

Meksikon MM-rallissa nähdään jälleen runsaasti suomalaisia, kun kuninkuusluokassa MM-pisteistä ajavat Toyotan kaksikko Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi sekä Fordilla Teemu Suninen. WRC2-luokassa kamppailevat puolestaan nuoret lupaukset Kalle Rovanperä ja Jari Huttunen.

Suomalaisista vain Latvala on konkari Meksikossa, ja Suninen on kisannut maassa yhden kerran. Muille suomalaisille kisa Etelä-Amerikassa on uran ensimmäinen. Korkea ilmanala sekä yli 30 asteeseen nouseva lämpötila aiheuttavat varmasti päänvaivaa debytanteille.

– Kysymysmerkkejä on ilmassa, sillä näillä autoilla en ole koskaan aiemmin ajanut täällä. Uusi elementti on moottorin ja jarrujen lämpötilojen hallinta. Kuumaa on ja korkealla ajetaan koko ajan. Nämä ovat uusia juttuja minulle, Suninen miettii.

Vasta 17-vuotias Rovanperä vakuutti jo Monte Carlon haastavissa olosuhteissa ja lähtee jälleen tekemään omaa tasaista suoritusta.

– Me haetaan maaliin pääsyä ja sitä kautta hyvää sijoitusta. Tärkeää on saada tästä rallista kokemusta. Yritetään ajaa puhdas ajo ja kilpailukykyisiä aikoja, Rovanperä aloittaa.

– Korkealla ajettaessa tehovaje ja lämpötila tuovat oman haasteensa. Italian sorakisoissa on jotain samankaltaista, mutta kyllä nämä ovat minulle uudet olosuhteet ja pätkät, Skoda-kuski jatkaa.