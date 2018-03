Jyväskylä hemmottelee ralliväkeä uudistuneella reitillä

Suomen MM-rallin kilpailureitti on vuosi toisensa jälkeen nostanut kuskeille ennakkoon jännittyneen odotuksen pintaan.

Tänä vuonna äärimmäisen haastavilla Keski-Suomen sorateillä punnitaan kykyjä ja henkistä kanttia lukuisine erilaisine tiestöineen, suunnanmuutoksineen ja rytminvaihdoksineen. WRC-autojen aikakaudella (vuoden 1997 jälkeen) aiemmin ajamattomia osuuksia reitillä on jopa 40 prosenttia ja viime vuoden kisassa ajamattomia osuuksia peräti 65 prosenttia.

Taistelu kymmenyksistä aloitetaan tänäkin vuonna Jyväskylän ytimestä, kun koneet käynnistetään kaupungin keskustassa Harjun erikoiskokeella torstaina 26.7. Ralli päättyy sunnuntaina 29.7. Ruuhimäen ihokarvoja nostattaviin hyppyihin. Erikoiskokeita ajetaan tänä vuonna yhteensä 317,26 kilometrin edestä. Kokonaispituudeltaan reitti on 1427,49 kilometriä.

– Kilpailureitti on intohimolla rakennettu. Erikoiskokeista löytyy varmasti paljon haastetta kaikille, sillä valintafilosofiassa näkyvät erilaiset tiestöt erilaisine rytmeineen, summaa Neste Rallin apulaiskilpailunjohtaja ja reittivastaava Kari Nuutinen.

Jo testierikoiskoe toimii hyvänä aloituksena, kun paikka on vaihtunut Ruuhimäestä Jyväskylän läheisyydessä ajettavaan Vesalan pätkään. Näin kuskit joutuvat totuttelemaan uuteen heti.

Harjun erikoiskoe sanaparina sisältää paljon. Se sisältää muistoja ja kiinnittää Neste Rallin 2018 sen synnyinsijoille, kotiinsa.

– Kaikki haluavat Harjun! Sen mukanaolo tuntuisi vähiten jakavan mielipiteitä. Paitsi, että se ajetaan kaupungin välittömässä läheisyydessä, mikä tuo fanit helposti lähelle, se on myös ajettavaksi tehty erikoiskoe, eikä pelkkää tynnyrinkiertoa.

– Harjun mukanaolosta voi kiittää isosti Jyväskylän kaupunkia, sillä heidän myötämielisyytensä on mahdollistanut erikoiskokeen ajamisen.

Perjantaina 27.7. aamurauha rikotaan jo heti kahdeksan jälkeen, jolloin MM-sarjan kärjessä ajava autokunta starttaa Moksin erikoiskokeelle. Moksi on nimenä tuttu jo kilpailun menneisyydestä ja tie kovinkin tuttua lähimenneisyydestä.

– Moksi on hyvä tiivistelmä tämän vuoden reittifilosofiaa. Tien vaihdoksia tulee paljon ja mukana on osuuksia Vellipohjan, Surkeen ja Parkkolan erikoiskokeista. Kerrassaan huippu pätkä!

Moksin jälkeen ennen perjantain ensimmäistä huoltoa ajetaan Urria ja Äänekoski, mutta väliin mahtuu upouusi, 12,40 kilometrinen Ässämäki. Urrian erikoiskokeella on ennen ajamatonta osuutta, mutta mukana on tietysti kuuluisa jättihyppy. Äänekosken erikoiskokeella ajosuunta on muutettu tälle vuodelle.

– Ässämäen pätkällä alkuosa on viimevuotista Halisen osuutta toiseen suuntaan, josta käännytään täysin uudelle tieosuudelle, joka on pientä luonteikasta tietä.

Huollon jälkeen perjantaina suunnataan viime vuosina Power Stage -erikoiskokeena tutuksi tulleeseen Oittilaan, joka tosin on kasvanut uusiin mittoihin eikä juurikaan anna mahdollisuutta hyödyntää vanhaa nuottia.

Oittilan jälkeen aamuinen lenkki Moksista alkaen ajetaan toistamiseen. Perjantai saa päätöksensä Harjulla, jolloin katsotaan erikoiskokeen todellinen valtias.

Päijälä saa kunnian vastaanottaa maailman parhaat ralliautoilijat lauantaina. Päijälästä reitti suuntaa Kuhmoisten kautta Pihlajakosken pätkälle, josta siirrytään Kakariston erikoiskokeelle. Kakariston erikoiskoe noudattelee pitkälti Ouninpohjasta tuttua tietä, sisältäen nimensä mukaisesti legendaarisen Kakariston risteysalueen. Lauantain avauslenkin päättää Tuohikotasen erikoiskoe Korpilahden suunnalla. Tuohikotaseen myös palataan välittömästi Jyväskylän Paviljongissa tapahtuvan huoltotauon jälkeen.

– Lauantai on perjantain tapaan tiukka päivä. Aamusta iltaan mennään kovassa prässissä ja lisämausteen tekevät ne uudet osuudet. Nuotin kanssa saa kyllä olla tosi tarkka tänä vuonna. Pihlajakoski nimittäin on koko rallin ainoa erikoiskoe, joka on samassa muodossa kuin viime vuonna.

Toisen Tuohikotasen erikoiskokeen jälkeen lauantain ja monesti koko Neste Rallin ratkaissut iltapäivän lenkki sisältää Kakariston, Päijälän ja Pihlajakosken erikoiskokeet tässä järjestyksessä uudelleen ajettuna. Päivä paketoidaan Jyväskylän Paviljongin iltahuoltoon, josta kuljettajat pääsevät yötauolle.

Sunnuntaina rallin loppukamppailut käydään Laukaan kunnan alueella. Viime vuonna paluun tehnyt perinteikäs Laukaan erikoiskoe ravistaa ensimmäisenä unihiekat pois. Liian helpoksi urakkaa ei kuljettajille edes sunnuntaina tehdä, vaan Laukaassa ajosuunta on käännetty.

Laukaan jälkeen aamupäivän puolella kuskit käyvät ottamassa tuntumaa alkuiltapäivän vuoristorataan, kun Power Stage -erikoiskokeena toimiva Ruuhimäki ajetaan ensimmäisen kerran.

– On ilo ja kunnia saada myös Laukaa vahvemmin mukaan ralliimme. Rakennamme ja kehitämme erikoiskoetta kunnan kanssa samaan tapaan kuin Äänekosken kanssa. Sunnuntai on meillä tänä vuonna puhtaasti Laukaan päivä, Nuutinen kertoo.

Kilpailun päättävä Ruuhimäki on kokenut kovan muutoksen. Alkuosa on ihan uutta ja käydään Ruuhimäen kylällä kääntymässä. Pätkällä on todella paljon eri teitä ja risteyksiä, onpa mukana pikkupätkä asfalttitietäkin.

– Ralli päättyy täysin uuteen osuuteen ja huikeaan loppunäytökseen, jota kannattaa tulla katsomaan kauempaakin. Sellaista spektaakkelia ei ole ennen nähty, hehkuttaa Nuutinen.