Neuville pääsee paineitta päätöspäivään

Hyundain Thierry Neuville johtaa Ruotsin MM-rallia ennen päätöspäivää. Belgialaisella on 22,7 sekunnin etumatka Citroenin Craig Breeniin. Kolmantena ajaa Andreas Mikkelsen.

– Tämä oli ihana päivä. Auto toimi hienosti. Toki pieniä pulmia oli, mutta ne korjattiin. Rengashallinta meni kohdalleen, Neuville myhäili.

Esapekka Lappi on parhaana suomalaisena kuudentena, reilun minuutin kärjestä. Hänen Toyota-tallitoverinsa Jari-Matti Latvala on seitsemäntenä ja Fordilla ajava Teemu Suninen on kahdeksantena.

Hallitseva maailmanmestari Sebastien Ogier on vasta kymmenentenä.

Rallissa ajetaan huomenna vielä kolme erikoiskoetta.

Tilanne 16/19 ek:n jälkeen

1. Thierry Neuville Hyundai 2.23.23,8

2. Craig Breen Citroen –22,7 sekuntia

3. Andreas Mikkelsen Hyundai –32,0

4. Hayden Paddon Hyundai –48,6

5. Mads Östberg Citroen –56,8

6. Esapekka Lappi Toyota –1.05,8

7. Jari-Matti Latvala Toyota –2.03,3

8. Teemu Suninen Ford –2.20,5

9. Ott Tänak Toyota –3.41,3

10. Sebastien Ogier Ford –4.24,9

..17. Janne Tuohino Skoda –9.43,9

..19. Jari Huttunen Hyundai –12.50,2

Ek-ajat

EK1 (1,90 km): Tänak 1.32,7, 2) Latvala –0,3,, 3) Östberg –0,6, 4) Meeke –0,9, 5) Mikkelsen –0,9, 6) Neuville –1,0, ..8) Lappi –2,2, 9) Ogier –2,5 ..11) Suninen –3,1,...19) Huttunen –5,5.. 21) Tuohino –7,1.

EK2 (21,26 km): Tänak 10,32,7, 2) Mikkelsen –6,1, 3) Östberg –6,2, 4) Neuville –6,5, 5) Lappi –8,0, 6) Latvala –9,5.. 8) Suninen –11,5.. 10) Ogier –12,5.. 19) Tuohino –45,5.. 21) Huttunen –51,1.

EK3 (24,88 km): Neuville 13.16,4, 2) Lappi –1,6, 3) Mikkelsen –6,1, 4) Breen –7,0, 5) Östberg –7,8, 6) Latvala –9,2, 7) Tänak –10,2.. 9) Suninen –10,8.. 12) Ogier –20,1, 13) Huttunen –44,5.. 16) Tuohino –51,7.

EK4 (19,13 km): Mikkelsen 10.18,5, 2) Neuville –1,9, 3) Östberg –2,2, 4) Lappi –2,9.. 7) Suninen –4,4, 8) Latvala –7,4.. 10) Tänak –18,6, 11) Ogier –22,0.. 13) Tuohino –39,6.. 16) Huttunen –44,4.

EK5 (21,26 km): Paddon 10.19,5, 2) Breen –4,2, 3) Lappi –4,3, 4) Mikkelsen –6,0, 5) Östberg –6,4, 6) Neuville –7,5, 7) Suninen –9,8.. 9) Latvala –19,1.. 11) Tänak –21,8, 12) Ogier –28,0.. 15) Huttunen –40,3.. 21) Tuohino –50,1.

EK6 (24,88 km): Breen 13.17,3, 2) Mikkelsen –2,9, 3) Paddon –2,9, 4) Suninen –3,0, 5) Neuville –4,1, 6) Östberg –4,8.. 8) Latvala –21,7, 9) Tänak –27,6.. 111) Ogier –35,5.. 13) Lappi –36,3.. 17) Tuohino –44,0.. 21) Huttunen –46,9.

EK7 (19,13 km): Breen 10.06,1, 2) Neuville –2,2, 3) Östberg –5,6, 4) Lappi –5,7, 5) Mikkelsen –6,0, 6) Suninen –6,1.. 8) Latvala –15,9, 9) Tänak –19,6.. 15) Huttunen –35,8, 16) Tuohino –40,5.. 21) Ogier –50,9.

EK8 (9,56 km): Paddon 6.23,8, 2) Neuville –2,9, 3) Mikkelsen –3,0, 4) Lappi –3,6, 5) Östberg –5,7, 6) Suninen –7,0, 7) Latvala –9,2, 8) Breen –10,1.. 10) Tänak –17,3.. 14) Huttunen –18,6.. 20) Ogier –23,4.. 22) Tuohino –28.2.

EK9 (19,88 km): Tänak 10.02,0, 2) Breen –4,0, 3) Latvala –4,6, 4) Lappi –7,1, 5) Neuville –7,8, 6) Mikkelsen –8,1.. 10) Ogier –18,6, 11) Suninen –21,8.. 17) Tuohino –49,0.. 19) Huttunen –50,7.

EK10 (23,4 km): Tänak 12.58,2, 2) Latvala –4,3, 3) Lappi –4,4, 4) Breen –4,7, 5) Meeke –7,8, 6) Östberg –8,7, 7) Neuville –9,3.. 9) Ogier –11,6.. 11) Mikkelsen –18,5, 12) Suninen –36,0.. 16) Huttunen –47,0.. 18) Tuohino –52,2.

EK11 (14,21 km): Neuville 8.35,9, 2) Tänak –0,9, 3) Ogier –1,2, 4) Breen –1,7, 5) Mikkelsen –3,2, 6) Meeke –4,5, 7) Östberg –4,9, 8) Paddon –5,0, 9) Lappi –5,9, 10) Latvala –6,8.. 12) Suninen –12,5.. 19) Tuohino –33,8.. Huttunen –5.07,9.

EK12 (19,88 km): Breen 9.55,3, 2) Neuville –1,3, 3) Paddon –2,5, 4) Mikkelsen –3,9, 5) Lappi –5,2, 6) Tänak –7,3, 7) Östberg –12,8, 8) Latvala –16,0, 9) Suninen –16,0.. 12) Ogier –29,3, 14) Huttunen –34,8.. 27) Tuohino –1.33,7.

EK13 (23,4 km): Neuville 12.44,5, 2) Mikkelsen –6,6, 3) Breen –9,4, 4) Paddon –9,9, 5) Lappi –13,0, 6) Östberg –15,0, 7) Suninen –23,3, 8) Latvala –27,5, 9) Ogier –30,7.. 12) Huttunen –49,7, 13) Tuohino –50,4.

EK14 (14,21 km): Neuville 8.28,2, 2) Mikkelsen –4,0, 3) Breen –4,8, 4) Paddon –8,1, 5) Östberg –8,5, 6) Lappi –9,2, 7) Latvala –14,1, 8) Suninen –15,3, 9) Tänak –16,5, 10) Ogier –20,3.. 14) Huttunen –27,9.. 16) Tuohino –29,6.

EK15 (1,9 km): Tänak 1.34,7, 2) Östberg –0,3, 3) Latvala –0,6, 4) Ogier –0,8, 5) Neuville –0,8, 6) Lappi –1,2, 7) Mikkelsen –1,3, 8) Breen –1,7.. 10) Paddon –2,3, 11) Suninen –2,7.. 14) Tuohino –4,0.. 16) Huttunen –4,1.

EK16 (3,43 km): Neuville 2.32,7, 2) Lappi –0,5, 3) Mikkelsen –0,7, 4) Östberg –0,8, 5) Tänak –1,0, 6) Suninen –2,5, 7) Ogier –2,8, 8) Breen –3,0, 9) Latvala –3,6.. 12) Huttunen –6,3.. 16) Paddon –8,7.. 18) Tuohino –9,8.