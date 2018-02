Latvala tuskailee autonsa kanssa

Hyundain Thierry Neuville pystyi ratkaisevan tuntuiseen nykäisyyn Ruotsin MM-rallin lauantain ajopäivän loppupuolella. Neuville ajoi selvät pohjat 13. ja 14. ek:lle ja repäisi eron toisena ajavaan Citroenin Craig Breeniin alle viidestä sekunnista 18,8 sekuntiin.

Belgialainen päässee yötauolle johtoasemassa, sillä tänään on ajamatta enää kaksi lyhyttä erikoiskoetta.

Toyotan Esapekka Lappi on parhaana suomalaisena sijalla kuusi. Hänen eronsa kärkeen on kasvanut viimeisillä erikoiskokeilla ja on nyt reilu minuutti. Mads Östbergin viidennestä sijasta Lappi on 8,4 sekunnin päässä.

– Yritän varmasti ottaa Östbergin kiinni, mutta tämä on hyvin tasaista. Ei ole helppoa tehdä isoja eroja, Lappi sanoi MM-ralliradiolle.

Jari-Matti Latvala on seitsemäntenä ja Teemu Suninen kahdeksantena. He ovat jääneet kärjestä noin kaksi minuuttia. Latvala kertoi olevansa hyvin tyytymätön Toyota Yarikseensa. Eilen hän menetti aikaa huonon ajopaikan takia, mutta tänään vauhti on ollut vaisua paremmasta lähtöpaikasta huolimatta.

– Tämä auto ei ole kunnossa, vaihteistossa on jotain outoa. Auto yliohjaa ja aliohjaa, ja moottori melkein sammuu vaihteita vaihdettaessa. Täytyy katsoa, mistä ongelmasta on kyse. Huomiseksi vaihdamme tasauspyörästön. Ajaminen on ollut kaameaa, Latvala harmitteli.

Taistelussa kolmossijasta Andreas Mikkelsen sai nykäistyä pienen eron Hyundai-tallitoveriinsa Hayden Paddoniin. Mikkelsen on jäänyt Neuvillestä puoli minuuttia ja on vajaat kahdeksan sekuntia Paddonin edellä.

Tilanne 14/19 ek:n jälkeen

1. Thierry Neuville Hyundai 2.19.15,6

2. Craig Breen Citroen –18,8 sekuntia

3. Andreas Mikkelsen Hyundai –30,8

4. Hayden Paddon Hyundai –38,4

5. Mads Östberg Citroen –56,5

6. Esapekka Lappi Toyota –1.04,9

7. Jari-Matti Latvala Toyota –1.59,9

8. Teemu Suninen Ford –2.16,1

9. Ott Tänak Toyota –3.41,1

10. Sebastien Ogier Ford –4.22,1

..16. Janne Tuohino Skoda –9.30,9

..19. Jari Huttunen Hyundai –12.40,6

Ek-ajat

EK1 (1,90 km): Tänak 1.32,7, 2) Latvala –0,3,, 3) Östberg –0,6, 4) Meeke –0,9, 5) Mikkelsen –0,9, 6) Neuville –1,0, ..8) Lappi –2,2, 9) Ogier –2,5 ..11) Suninen –3,1,...19) Huttunen –5,5.. 21) Tuohino –7,1.

EK2 (21,26 km): Tänak 10,32,7, 2) Mikkelsen –6,1, 3) Östberg –6,2, 4) Neuville –6,5, 5) Lappi –8,0, 6) Latvala –9,5.. 8) Suninen –11,5.. 10) Ogier –12,5.. 19) Tuohino –45,5.. 21) Huttunen –51,1.

EK3 (24,88 km): Neuville 13.16,4, 2) Lappi –1,6, 3) Mikkelsen –6,1, 4) Breen –7,0, 5) Östberg –7,8, 6) Latvala –9,2, 7) Tänak –10,2.. 9) Suninen –10,8.. 12) Ogier –20,1, 13) Huttunen –44,5.. 16) Tuohino –51,7.

EK4 (19,13 km): Mikkelsen 10.18,5, 2) Neuville –1,9, 3) Östberg –2,2, 4) Lappi –2,9.. 7) Suninen –4,4, 8) Latvala –7,4.. 10) Tänak –18,6, 11) Ogier –22,0.. 13) Tuohino –39,6.. 16) Huttunen –44,4.

EK5 (21,26 km): Paddon 10.19,5, 2) Breen –4,2, 3) Lappi –4,3, 4) Mikkelsen –6,0, 5) Östberg –6,4, 6) Neuville –7,5, 7) Suninen –9,8.. 9) Latvala –19,1.. 11) Tänak –21,8, 12) Ogier –28,0.. 15) Huttunen –40,3.. 21) Tuohino –50,1.

EK6 (24,88 km): Breen 13.17,3, 2) Mikkelsen –2,9, 3) Paddon –2,9, 4) Suninen –3,0, 5) Neuville –4,1, 6) Östberg –4,8.. 8) Latvala –21,7, 9) Tänak –27,6.. 111) Ogier –35,5.. 13) Lappi –36,3.. 17) Tuohino –44,0.. 21) Huttunen –46,9.

EK7 (19,13 km): Breen 10.06,1, 2) Neuville –2,2, 3) Östberg –5,6, 4) Lappi –5,7, 5) Mikkelsen –6,0, 6) Suninen –6,1.. 8) Latvala –15,9, 9) Tänak –19,6.. 15) Huttunen –35,8, 16) Tuohino –40,5.. 21) Ogier –50,9.

EK8 (9,56 km): Paddon 6.23,8, 2) Neuville –2,9, 3) Mikkelsen –3,0, 4) Lappi –3,6, 5) Östberg –5,7, 6) Suninen –7,0, 7) Latvala –9,2, 8) Breen –10,1.. 10) Tänak –17,3.. 14) Huttunen –18,6.. 20) Ogier –23,4.. 22) Tuohino –28.2.

EK9 (19,88 km): Tänak 10.02,0, 2) Breen –4,0, 3) Latvala –4,6, 4) Lappi –7,1, 5) Neuville –7,8, 6) Mikkelsen –8,1.. 10) Ogier –18,6, 11) Suninen –21,8.. 17) Tuohino –49,0.. 19) Huttunen –50,7.

EK10 (23,4 km): Tänak 12.58,2, 2) Latvala –4,3, 3) Lappi –4,4, 4) Breen –4,7, 5) Meeke –7,8, 6) Östberg –8,7, 7) Neuville –9,3.. 9) Ogier –11,6.. 11) Mikkelsen –18,5, 12) Suninen –36,0.. 16) Huttunen –47,0.. 18) Tuohino –52,2.

EK11 (14,21 km): Neuville 8.35,9, 2) Tänak –0,9, 3) Ogier –1,2, 4) Breen –1,7, 5) Mikkelsen –3,2, 6) Meeke –4,5, 7) Östberg –4,9, 8) Paddon –5,0, 9) Lappi –5,9, 10) Latvala –6,8.. 12) Suninen –12,5.. 19) Tuohino –33,8.. Huttunen –5.07,9.

EK12 (19,88 km): Breen 9.55,3, 2) Neuville –1,3, 3) Paddon –2,5, 4) Mikkelsen –3,9, 5) Lappi –5,2, 6) Tänak –7,3, 7) Östberg –12,8, 8) Latvala –16,0, 9) Suninen –16,0.. 12) Ogier –29,3, 14) Huttunen –34,8.. 27) Tuohino –1.33,7.

EK13 (23,4 km): Neuville 12.44,5, 2) Mikkelsen –6,6, 3) Breen –9,4, 4) Paddon –9,9, 5) Lappi –13,0, 6) Östberg –15,0, 7) Suninen –23,3, 8) Latvala –27,5, 9) Ogier –30,7.. 12) Huttunen –49,7, 13) Tuohino –50,4.

EK14 (14,21 km): Neuville 8.28,2, 2) Mikkelsen –4,0, 3) Breen –4,8, 4) Paddon –8,1, 5) Östberg –8,5, 6) Lappi –9,2, 7) Latvala –14,1, 8) Suninen –15,3, 9) Tänak –16,5, 10) Ogier –20,3.. 14) Huttunen –27,9.. 16) Tuohino –29,6.