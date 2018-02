Ralliajo kiinnostaa nuoria enemmän kuin koskaan

Rallilla pyyhkii tällä hetkellä Suomessa erinomaisesti. Lajin suosio kasvaa paitsi yleisön, myös kilpailijoiden keskuudessa. Erityisen ilahduttavaa on ollut nuorten kuljettajien esiinmarssi.

Riemua herättää erityisesti myöhemmin tässä kuussa ajettavan Pohjola Rallin ilmoittautumislistaa tarkastellessa. Kilpailussa tehdään suomalaista ralliautoiluhistoriaa, sillä nuorten SM-sarjan luokkaan ilmoittautui peräti 23 kilpailijaa!

AKK-Motorsportin rallin lajipäällikkö Henrik Frank on erittäin iloinen nuorten kuljettajien innostuksesta lajia kohtaan.

– Ralli on jälleen saatu lajiksi, joka kiinnostaa aidosti nuoria, ja se on erittäin sykähdyttävä asia. Ralliautoilua voidaan pitää jopa kansallisurheilunamme, joten on hienoa nähdä nuorten hakeutuvan innolla lajin pariin.

Suosio nuorten ratinvääntäjien keskuudessa on kasvanut viimeisten vuosien aikana mukavaan tahtiin. Yhtenä tärkeimmistä syistä tähän Frank näkee entistä selvemmän väylän rakentamisen jopa lajin terävimmälle huipulle asti.

– Vuodesta 2014 asti toiminut Tulevaisuuden tähti -ohjelmamme tarjoaa lahjakkaille kuljettajille erinomaisen mahdollisuuden päästä näyttämään osaamistaan kansainvälisellä huipulla. Lisäksi kiinnostavuuteen vaikuttaa varmasti myös R5-kaluston käyttäminen, Frank pohtii.

Nykytilanne on lajijohdon kannalta miellyttävä, mutta nälkä kasvaa syödessä.

– Kasvuvauhti on ollut erinomaista, ja nyt meidän täytyy pyrkiä hyödyntämään tämä lumipalloefekti. Nykytilanne lämmittää mieltä, mutta voimme saavuttaa vieläkin kovempia osallistujalukuja.

Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan kauden toinen osakilpailu, Pohjola Ralli, ajetaan Oulussa 24. helmikuuta.