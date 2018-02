Järkyttävä määrä talkootunteja SM-rallin eteen

Perjantaina iltapäivällä Mikkelin Raviradalla viimeisteltiin rallin SM-sarjan rakenteita. Ilotulituksia aseteltiin sadan metrin matkalle samalla, kun sarjan kärkinimet nuotittivat radan mutkia.

Jari Outisella ja Timo Viskarilla soi puhelin jatkuvasti. Raviradan erikoiskokeen suunnittelu on aloitettu viime kesänä, ja illalla on käsillä talkookaksikon h-hetki.

– Ei olla tunteja laskettu. Sadoista tunneista ja sadoista puheluista puhutaan, sanoo Viskari.

Vuonna 2006 Viskari ajoi itse Mikkelin rallia viimeisen kerran. Oma kypärä jäi narikkaan – jotain uutta oli keksittävä. Tänä vuonna kaksikolla tulee kymmenes vuosi Raviradan EK:n järjestelyissä täyteen.

– Ensimmäisenä vuonna kierrettiin melkein tätä kavioreunaa ympäri. Vaatimatontahan se oli, mutta porukkaa riitti ja siitä se lähti nousemaan. Joka vuosi on jotain uutta yritetty kehitellä, hän sanoo.

Viime vuonna Mikkelissä tehtiin yleisöennätys, kun SM-rallia seurasi paikan päällä melkein 10 000 katsojaa.

Tänä vuonna väkeä odotetaan paikalle ainakin saman verran, sanoo SM Vaakuna-Rallin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Aulis Ahonen.

Yksi syy lienee 17-vuotias Kalle Rovanperä, joka vei voiton viime vuonna Mikkelissä ja joulukuussa hänet kiinnitettiin Skodan WRC2-luokan talliin.

Kaksikko Outinen ja Viskari uskovat, että Rovanperä ja rallin ’uusi noste’ saa yhä useamman suomalaisen metsälenkin ja raviradan varrelle.

– Kyllähän se näkyy. Lähtöluettelo on hienoin, mitä ikinä on ollut. On tullut myös tämä sääntö, että ralli on mahdollista ennen ajokortti-ikää. Se antaa sellaisen kilpailutilanteen, että siellä on nuoria kavereita, perustelee Viskari.

Raviradalle puuhamiehet odottavat 4 000 katsojaa. Kymmenen vuotta sitten, kun puuhamiehet aloittivat Raviradan EK:lla, katsojia oli 404.

Vaakunaralli on yksi vuoden suurimpia tapahtumia Mikkelissä. Outinen sanoo, ettei tämän kokoluokan tapahtumaa pystyttäisi järjestämään ilman talkoolaisia, joita hänen mukaansa on Mikkelin SM-rallissa noin 500.

Uotisen mukaan ilman talkoolaisia ei olisi rallejakaan.

– Ei varmaan olisi Neste Ralliakaan, jos ei olisi talkoolaisia, ja sama se on meillä. Vähän hulluutta pitää olla mukana, kun näitä tekee. Täytyy tehdä jotakin sellaista, mitä muut eivät ole tehneet.

Talkoolaisia on kuitenkin yhä vaikeampi houkutella mukaan.

– Nämä toiminnot keskittyvät tiettyjen henkilöiden varaan. Pitäisi saada nuorta porukkaa ja monenlaisia ihmisiä mukaan. Ei täällä tarvitse olla ralliharrastaja – en minäkään ole, olen vain seurannut rallia, sanoo Uotinen.

– Ihan rehellistä talkooväkeä on kyllä vaikea saada. Kaikki kuuluvat lastensa kautta seuroihin, jotka kyllä saadaan töihin, mutta siitä pitää sitten maksaa kuitenkin, lisää Viskari.

Raviradalla alkaa näyttää valmiilta, vain yleisö puuttuu. Yleisön saaminen paikalle on kaksikon mielestä palkitsevin palkka koko vuoden urakasta.

– Se on se, kun näkee, että yleisö tykkää ja houkutellaan paikalle sellaisia ihmisiä, jotka eivät ehkä muuten ralleissa kävisi. Se antaa lisää boostia kehittää jotakin uutta, summaa Uotinen.

Mikkelin SM Vaakuna-Ralli starttaa yhdellä erikoiskokeella perjantaina kello 18.45. Ralli jatkuu lauantaina kuudella erikoiskokeella.