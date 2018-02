Latvala tuskailee vaikeimpia olosuhteita miesmuistiin

Neljä kertaa Ruotsissa voittanut Jari-Matti Latvala tuskailee vaikeita olosuhteita. Hän on jäänyt seitsemän erikoiskokeen jälkeen jo minuutin kärjestä ja palkinnoillekin matkaa on 54 sekuntia.

– En muista näin vaikeita olosuhteita tässä rallissa moneen vuoteen, Latvala totesi ralliradiolle.

MM-kärki Sebastien Ogier on toivottomassa tilanteessa ensimmäisenä autona, ja on lumessa pudonnut jo kaksi ja puoli minuuttia kärjestä. Ranskalainen on 11. sijalla.

Thierry Neuville jatkaa johtopaikalla.

– Teen kaikkeni pysyäkseni kärjessä. Välillä teen nopean linjan, josta perässä tulevat pääsevät hyötymään, Hyundain belgialaiskuski summaili.

Craig Breen on ladannut kaksi perättäistä pohja-aikaa, ja on noussut niillä kolmossijalle.

Suomalaisista parhaana etenee Teemu Suninen. Esapekka Lappi pääsi taas parhaaseen rytmiin, ja on 12,3 sekuntia Sunisen perässä seitsemäntenä.

– Kaikki on hyvin. Mitä nyt lunta on ilmansuodattimessa, Lappi kuittasi.

Tilanne 7/19 ek:n jälkeen

1. Thierry Neuville Hyundai 1.09.46,4

2. Andreas Mikkelsen Hyundai –4,8 sekuntia

3. Craig Breen Citroen –5,4

4. Mads Östberg Citroen –10,4

5. Hayden Paddon Hyundai –15,0

6. Teemu Suninen Ford –25,5

7. Esapekka Lappi Toyota –37,8

8. Jari-Matti Latvala Toyota –59,9

9. Ott Tänak Toyota –1.14,6

10. Kris Meeke Citroen –1.27,3

11. Sebastien Ogier Ford –2.28,3

..16. Jari Huttunen Hyundai –4.05,3

..17. Janne Tuohino Skoda –4.15,3

Ek-ajat

EK1 (1,90 km): Tänak 1.32,7, 2) Latvala –0,3,, 3) Östberg –0,6, 4) Meeke –0,9, 5) Mikkelsen –0,9, 6) Neuville –1,0, ..8) Lappi –2,2, 9) Ogier –2,5 ..11) Suninen –3,1,...19) Huttunen –5,5.. 21) Tuohino –7,1.

EK2 (21,26 km): Tänak 10,32,7, 2) Mikkelsen –6,1, 3) Östberg –6,2, 4) Neuville –6,5, 5) Lappi –8,0, 6) Latvala –9,5.. 8) Suninen –11,5.. 10) Ogier –12,5.. 19) Tuohino –45,5.. 21) Huttunen –51,1.

EK3 (24.88 km): Neuville 13.16,4, 2) Lappi –1,6, 3) Mikkelsen –6,1, 4) Breen –7,0, 5) Östberg –7,8, 6) Latvala –9,2, 7) Tänak –10,2.. 9) Suninen –10,8.. 12) Ogier –20,1, 13) Huttunen –44,5.. 16) Tuohino –51,7.

EK4 (19,13 km): Mikkelsen 10.18,5, 2) Neuville –1,9, 3) Östberg –2,2, 4) Lappi –2,9.. 7) Suninen –4,4, 8) Latvala –7,4.. 10) Tänak –18,6, 11) Ogier –22,0.. 13) Tuohino –39,6.. 16) Huttunen –44,4.

EK5 (21,26 km): Paddon 10.19,5, 2) Breen –4,2, 3) Lappi –4,3, 4) Mikkelsen –6,0, 5) Östberg –6,4, 6) Neuville –7,5, 7) Suninen –9,8.. 9) Latvala –19,1.. 11) Tänak –21,8, 12) Ogier –28,0.. 15) Huttunen –40,3.. 21) Tuohino –50,1.

EK6 (24,88 km): Breen 13.17,3, 2) Mikkelsen –2,9, 3) Paddon –2,9, 4) Suninen –3,0, 5) Neuville –4,1, 6) Östberg –4,8.. 8) Latvala –21,7, 9) Tänak –27,6.. 111) Ogier –35,5.. 13) Lappi –36,3.. 17) Tuohino –44,0.. 21) Huttunen –46,9.

EK7 (19,13 km): Breen 10.06,1, 2) Neuville –2,2, 3) Östberg –5,6, 4) Lappi –5,7, 5) Mikkelsen –6,0, 6) Suninen –6,1.. 8) Latvala –15,9, 9) Tänak –19,6.. 15) Huttunen –35,8, 16) Tuohino –40,5.. 21) Ogier –50,9.