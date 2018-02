Asunmaa haluaa vanhan itsensä takaisin ratin taakse

Jari Hotti

Rallin SM-sarjan kauden toinen osakilpailu ajetaan Mikkelin ympäristössä tulevana viikonloppuna. Tahti sarjassa alkukauden osalta on varsin tiivis, sillä talvikauden kolme osakilpailua ajetaan vajaan puolentoista kuukauden sisään.

Teemu Asunmaa yhdessä kartanlukijansa Ville Mannisenmäen kanssa koki SM-sarjan kauden avausosakilpailussa tammikuussa Rovaniemellä pettymyksen, kun kakkossija vaihtui ulosajoon ja keskeytykseen viimeisellä erikoiskokeella.

Alavudella ei tuota pistemenetystä ole kuitenkaan jääty surkuttelemaan ja tuleen makaamaan, vaan katseet käännettiin heti välittömästi Mikkelin osakilpailun suuntaan.

– Töitä tässä on yritetty tehdä reiluummin Tunturin ja Mikkelin välissä. On katsottu hieman in-car-videoita, että mitä tehtiin väärin ja mitä tehtiin oikein ja koitettu oppia niistä Mikkeliä varten. Kausihan vähän niin kuin alkaa meidän osalta alusta, kun on nolla pistettä, viime lauantaina Ähtärissä Autopirtti-rallissa nolla-autoa ajamassa ollut Asunmaa sanoo.

Vuosi sitten Asunmaa ajoi Mikkelissä yleiskilpailussa toiseksi käytyään sitä ennen tiukan sekuntitaistelun Kalle Rovanperää vastaan, joka myös tänä vuonna on mukana kilpailemassa Etelä-Savon nopeilla ja vaativilla teillä. Flunssaisena ralliviikon alkupäivät viettänyt Asunmaa korostaa ennakkoon sitä, että Mikkelin SM-rallissa tärkein tavoite on löytää ratin ja penkin välistä se vanha ja virheettömään ajoon pystyvä kuljettaja.

– Tunturi oli kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen kilpailu meille, siellä kun tuli tosi paljon virheitä ja se ei ole kyllä tavanomaista. Mikkelissä minun on lähdettävä ajamaan itseäni vastaan kilpaa, että saan sen vanhan itseni takaisin ajon suhteen. Katsotaan siinä sitten muutama pätkä, että mihin suuntaan se lähtee menemään. Olisihan se hienoa, jos homman saisi rokkaamaan hyvin, Asunmaa pohtii.

Mikkelin SM-ralli käynnistyy perjantai-iltana raviradalla ajettavalla lyhyellä yleisöerikoiskokeella. Lauantain ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta yhteispituudeltaan reilut 115 kilometriä.