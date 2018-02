Lindholm hyväksi koetulla taktiikalla Mikkelin SM-ralliin

Marko Mäkinen

Rallin SM-sarjan SM1-luokan pisteissä toisena ajava Skoda-kuski Emil Lindholm starttaa kauden toiseen SM-osakilpailuun luottavaisena.

Lindholm on viettänyt alkuviikon Ruotsin MM-rallireitillä, jonka nuotituksesta he palaavat kilpailemaan SM-pisteistä Mikkeliin.

Lindholm kertoo, että Ruotsin MM-reitin nuotittaminen oli jo sinänsä hyvä harjoitus viikonlopun koitokseen.

– Nuottitreenit eivät ole koskaan pahitteeksi. Reitti on nyt paperilla ja toivotaan, että tulevaisuudessa pääsen kilpailemaan myös Ruotsin lumilla ja jonain päivänä hyödyntämään tehdyn työn.

Mikkelin SM Vaakuna-ralliin kaksikko valmistautui viime viikolla, ajamalla testipäivän aikana GRX-tiimin Skodalla noin 100 kovavauhtista kilometriä.

- Testeissä ei tapahtunut sen kummempaa. Auto toimi hienosti. Kokeilimme lähinnä mielenkiinnon takia muutamia säätöasioita autossamme, mutta palasimme olemassa oleviin säätöihin. Testitie oli nopea ja ajamisen tarkoituksena oli lähinnä hakea nopealla tiellä autooni luottoa.

– Mikkelin reitti on tunnetusti vauhdikas ja nopea. Ajoimme ainakin osia siitä jo viime vuoden rallissa. En siitä juurikaan muista mitään ulkoa. Toki automme ja sitä kautta myös vauhtimme on tänä vuonna ihan eri tasolla, joten teemme nuotituksesta lähtien joka tapauksessa kaiken uusiksi.

Lindholm kertoo, että hän lähestyy Mikkelin SM-rallia samalla taktiikalla kuin Rovaniemen Arctic Lapland -rallia: ensisijainen tavoite on ajaa ehjä kisa ja maaliin.

– En tule vielä kilpailemaan sekunnin kymmenyksistä ja siksi aion jättää myös isot riskit väliin. Meillä on vielä oppimista. Selkeää tulostavoitetta emme ole myöskään asettaneet. Automme kyllä on huippuiskussa. Olen suoritukseemme varsin tyytyväinen, mikäli olemme maalissa viiden nopeimman joukossa, Lindholm summaa.

Mikkelin SM Vaakuna-ralli pyörähtää käyntiin perjantaina 16. helmikuuta kello 18.45 Mikkelin raviradalta. Yleisö-EK:n (1,50 km) ja yötauon jälkeen rallia jatketaan lauantaina, jolloin ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 115 km. Rallin voittaja on selvillä lauantaina kello 18.19, jolloin Mikkelin torilla alkavat maalijuhlallisuudet.