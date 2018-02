Salo Mikkeliin virheistä viisastuneena

Marko Mäkinen

Rallin kymmenkertainen Suomen mestari Juha Salo starttaa sisuuntuneena kauden toiseen SM-osakilpailuun.

Avausosakilpailun Arctic Lapland-rallin virheistä on otettu opiksi ja kaikki on valmista kauden uuteen alkuun.

– Teimme ennen Arctic Lapland -rallia vääriä päätöksiä automme säätöjen suhteen ja ne kostautuivat. Pettymys on käsitelty, virheistä on otettu opiksi ja olemme korjanneet erheemme. Edessä on uusi startti kauteen. Mikkeliin lähdemme uudella innolla, Salo toteaa.

Mikkelissä kilpailijoita odottaa vauhdikas ja vaativa reitti. Alueen perinteinen rallitiestö on korkeuseroineen kuljettajalle ja kartanlukijalle haastava, mutta samalla mieluisa.

– Olen aina viihtynyt Mikkelin teillä. Tänä vuonna pikkuteiden osuus reitistä on merkittävästi edellisvuosia pienempi, ja se sopii ainakin minulle. Pidän vauhdikkaista teistä. Ja jos sää pysyy pakkasella niin edessä on todellinen lentokeli, Salo povaa.

Mikkelin SM-rallista povataan kauden kovinta SM-koitosta, sillä SM1-luokassa SM-kärjelle oman haasteensa heittävät muun muassa rallin viime vuoden voittaja Kalle Rovanperä ja kotikilpailuaan ajava kokenut Jari Ketomaa.

Salo ja Topi Luhtinen starttaavat Peugeot 208 T16 R5:lla reitille lähtönumerolla seitsemän.

– Kisa tulee varmasti olemaan kiven kovaa ja haluan ehdottomasti olla kärkikahinoissa mukana. Haaste on kova ja taistelu voitosta varmasti armotonta. Lähdemme seitsemäntenä autona reitille. En usko, että siitä on mitään haittaa. Numero on mikä on, sillä mennään. Fiilikset ja odotukset viikonlopun kisaa kohtaan ovat korkealla. Otetaan autosta ja miehistöstä kaikki irti, Salo lupaa.

Mikkelin SM Vaakuna-ralli pyörähtää käyntiin perjantaina 16. helmikuuta kello 18.45 Mikkelin raviradalta.

Yleisö-EK:n (1,50 km) ja yötauon jälkeen rallia jatketaan lauantaina klo 10 alkaen, jolloin ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 115 km.

Rallin voittaja on selvillä lauantaina kello 18.19, jolloin Mikkelin torilla alkavat maalijuhlallisuudet.