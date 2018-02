Mäkinen tyytyväinen Toyotan vauhtiin Suomen lumilla

Tommi Mäkinen voitti Ruotsin MM-rallin kolme kertaa neljän perättäisen mestaruuskautensa aikana. Nyt hän matkaa länsinaapuriin puolustamaan viime vuoden ykköspaikkaa Toyotan tallipäällikkönä.

– Ruotsi on tietenkin yksi niistä ralleista, joissa olemme vahvoilla. Meillä oli juuri hyvät lumitestit Suomessa, missä kaikki kuljettajamme ajoivat kaksi päivää. Aina kuitenkin piilee kysymys, kun tiedämme parantaneemme itse, mutta samalla on arvoitus, miten paljon muut ovat pystyneet kehittämään autoaan. Siinä on se suurin haaste, Mäkinen aprikoi tiimitiedotteessa.

– Nyt on odotettavissa täysi lumikeli, mikä on todella hieno juttu katsojien kannalta. Kuskit ovat tyytyväisiä autoihinsa: Jari-Matti Latvala voitti viime vuonna Ruotsissa, Esapekka Lapilla on aina hyvä lumituntuma, vaikka hänellä onkin muita vähemmän kokemusta. Olemme luottavaisia, mutta samalla realistisia, kun aina on varaa parantaa lisää, Mäkinen miettii.

Toyota keräsi Monte Carlon MM-avauksessa yhtä paljon pisteitä kuin merkkimestaruutta puolustava Fordin M-Sport -tallikin. Ruotsissa suomalaisvetoisella tiimillä on mahdollisuus kavuta MM-kärkeen.