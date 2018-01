Mäkinen myhäilee Toyotan kärkiasemia

Rallin MM-sarjan ”suomalaistallin” Toyotan kilpailu Monte Carlon rallissa on sujunut yli odotusten. Yaris-kuskit miehittävät sijoja 2–4 ennen sunnuntain neljää erikoiskoetta. Kirkkaimpana tähtenä on tuikkinut vasta ensimmäistä kisaansa tallissa ajava Viron Ott Tänak, joka on kilpailussa toisena.

– Ottin meno on ollut rohkaisevaa. Hän on varmasti tänä vuonna yksi niistä kuskeista, jotka taistelevat mestaruudesta. Tämä on sen viimeistään osoittanut, tallipomo Tommi Mäkinen sanoi STT:lle.

Tänak on jäänyt rallia johtavasta maailmanmestarista Sebastien Ogierista 33,5 sekuntia. Jari-Matti Latvala on kolmantena liki minuutin päässä tallitoveri Tänakista, joten sunnuntaina tuurilainen pyrkii vain ajamaan varmasti maaliin.

– Jari-Matilla ei ole täällä enää otettavissa sijoituksia kiinni ilman muiden ongelmia. Ilman suurempaa draamaa hän voi aika rauhassa ajella kohti palkintopallia. Ei ole mitään järkeä ottaa isompia riskejä, vaan kannattaa vaan ajaa rauhassa maaliin, Mäkinen korosti.

Toyotan toinen suomalaiskuski Esapekka Lappi oli ongelmissa 11. erikoiskokeella sattuneen rengasrikon vuoksi. Lappi kuitenkin nousi iltapäivän lenkillä takaisin rallin neljännelle sijalle 1,6 sekunnin erolla Citroenin Kris Meekeen.

– Mielenkiintoa riittää kyllä meidän poikien osalta. Tänak saavutti iltapäivällä Ogieria, ja saa siinä Seb vielä ihan päästellä voittaakseen. Esapekan ja Krisin ero on pieni, joten myös nelossijasta ajetaan kovasti kilpaa, Mäkinen totesi.

Monte Carlon klassikkokisa näytti kuljettajille todella luonnettaan lauantaina. Aamu aloitettiin taiteilemalla lumen seassa, ja iltapäivällä ajettiin jo melko kuivalla asvaltilla. Mäkinen antaa satikutia kisajärjestäjille aamun erikoiskokeista.

– Aamulla ekalla pätkällä lunta oli valtavasti. Minusta se oli järjestäjien virhe, että he eivät sitä auranneet. Auto autolta tien pinta parani, mutta ensimmäiset autot kärsivät siitä valtavasti. Meni vähän mielenkiintoa monen kuskin ja tietysti katsojan osalta, kun erot räjähtivät kauhean isoiksi, ajourallaan neljä kertaa Monten voittoa juhlinut Mäkinen arvosteli.