Lindholm komeasti kakkoseksi Rovaniemen debyytissä

Uransa ensimmäiseen nelivetoautolla ajettavaan ralliinsa osallistunut Emil Lindholm, 21, nousi yhdessä Mikael Korhosen kanssa ralli SM-kauden avauksessa Rovaniemellä upeasti toiseksi. GRX-tiimin Skodaa ajanut Lindholm malttoi ajaa kaksi pitkää kilpailupäivää omaa ajoaan, joka rallin maalissa palkittiin komealla kakkossijalla.

Ennakkosuunnitelmissaan viidettä sijaa tavoitellut Lindholm oli tietysti tyytyväinen, kun tavoite ylittyi reilusti.

– Tässä rallissa oma ajoni -taktiikka toimiin jos jossain. Jatkoi tänään periaatteessa siitä, mihin perjantaina jäätiin. Kun autoon tuli yhä enemmän luottoa niin erikoiskoeajat paranivat itsestään. Enää ei ihan jokaiseen täysmiinus -paikkaan tarvinnut nostaa jalkaa kokonaan kaasulta, Lindholm hymyili rallin maalissa.

´Lindholm ja Korhonen kellottivat lauantain erikoiskokeilla myös kaksi pohja-aikaa. Nuoren rallikuljettajan uran ensimmäinen SM-tason pohja-aika syntyi rallin ainoalla uudella erikoiskokeella Untamovaarassa ja toinen Mäntyvaaran yleisö-erikoiskokeella.

– Etenkin Untamovaaran pohja-aika tuli meille yllätyksenä. Omasta mielestämme emme yrittäneet ajaa sen kovempaa kuin muuallakaan. Molemmat pohjat syntyivät edelleen omalla ajolla.

– Viimeisen pätkän maalissa fiilis oli todella hyvä. Ensimmäinen ajatus oli, että ”koska tätä saa lisää?”. Tuloksellisesti tuosta ei voi parantaa kuin yhdellä pykälällä, mutta omassa ajossani on yhä paljon kehitettävää. Seuraavaksi Mikkeliin, jossa uusi yritys. Myös kauden toisessa SM-rallissa tavoite on ajaa omaa parasta. Olisin tyytyväinen, jos pystyisin nostamaan vauhtiani hieman lisää, mutta tässä vaiheessa uraa ja kautta tärkeintä on edelleen päästä rallin maaliin, Lindholm muistutti.

Ralli SM-sarja jatkuu kolmen viikon kuluttua Mikkelissä. SM Vaakuna-rallia ajetaan 16.-17. helmikuuta. Ralli SM-sarjaan kuuluu kaikkiaan seitsemän osakilpailua. Sarja päättyy syyskuun lopulla Turkuun.