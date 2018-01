Lappi hyökkäsi takaisin neljänneksi

Ralli 20:32

Mäkinen myhäilee Toyotan kärkiasemia

Rallin MM-sarjan ”suomalaistallin” Toyotan kilpailu Monte Carlon rallissa on sujunut yli odotusten. Yaris-kuskit miehittävät sijoja 2–4 ennen sunnuntain neljää erikoiskoetta. Kirkkaimpana tähtenä on tuikkinut vasta ensimmäistä kisaansa tallissa ajava Viron Ott Tänak, joka on kilpailussa toisena.