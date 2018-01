Pietarinen hallitsi ensimmäistä ajopäivää

24-vuotias tuusulalainen Eerik Pietarinen johtaa Rovaniemellä ajettavaa rallin SM-sarjan avausosakilpailua Arctic Lapland Rallya ensimmäisen ajopäivän jälkeen.

Pietarinen ajoi päivän viidestä erikoiskokeesta neljälle pohja-ajan ja johtaa rallia 25,2 sekunnin erolla hallitsevaan Suomen mestariin Teemu Asunmaahan.

– Ei tämä ihan täyden kympin päivä ole, paljon on vielä parannettavaa. Toisaalta toki ihan hyvinkin on tullut. Huomiselta odotan erityisesti pitkiä pätkiä ja koitetaan pitää tahti samana, Pietarinen sanoi viidennen erikoiskokeen maalissa.

Kolmantena rallissa on Marko Mänty, joka on jäänyt 43,9 sekuntia Pietarisesta.

SM2-luokassa Esa Ruotsalainen johtaa 22,2 sekunnin erolla Joonas Tokeeta. Kolmantena luokassa on Ville Hautamäki, joka on jäänyt kärjestä reilut minuutin ja 20 sekuntia. Etukäteen hehkutettu Ruotsin rallimestari Jacob Jansson on neljäntenä ja jäänyt yli puolitoista minuuttia Ruotsalaisesta.

SM3-luokassa Anssi Rytkönen on kärjessä 17,1 sekunnin turvin toisena ajavaan Niko Mäkiseen. Jaro Kinnunen pitää kolmatta sijaa reilun 20 sekunnin erolla Rytköseen.

SM4-luokassa rallin aloitti vahvimmin Jussi Teppo ja nykäisi lähes puolen minuutin eron toista sijaa hallussaan pitävään Sami Korvolaan. Kolmantena luokassa oleva Tomi Vilenius on jäänyt kärjestä jo yli kaksi minuuttia.

Arctic Lapland Rally jatkuu lauantaina 27.1. kuudella erikoiskokeella ja ajettavaa on vielä 152,58 erikoiskoekilometrin verran.

Tilanteet luokittain EK 5/11 jälkeen

SM1-luokka

1. Eerik Pietarinen 52.29,1

2. Teemu Asunmaa + 25,2

3. Marko Mänty + 43,9

4. Takamoto Katsuta + 52,5

5. Emil Lindholm + 53,5

SM2-luokka

1. Esa Ruotsalainen 55.25,2

2. Joonas Tokee + 22,2

3. Ville Hautamäki + 1.23,4

4. Jacob Jansson + 1.34,3

5. Miikka Vuokila + 1.48,7

SM3-luokka

1. Anssi Rytkönen 58.55,9

2. Niko Mäkinen + 17,1

3. Jaro Kinnunen + 23,4

4. Jussi Lindberg + 47,3

5. Henri Hokkala + 1.21,0

SM4-luokka

1. Jussi Teppo 1.00.29,0

2. Sami Korvola + 28,3

3. Tomi Vilenius + 2.10,7

4. Niko Veikkanen + 2.28,3

5. Eerik Jussila +3.12,7