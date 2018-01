Sunisen Monte Carlo päättyi ulosajoon

Ralli 21:03

Lappi hyvässä iskussa

Toyotan Esapekka Lappi on ajanut vahvat kaksi kisapäivää Monte Carlon MM-rallissa. Perjantain jälkeen ajettuna on kahdeksan erikoiskoetta, ja Monten vaikeissa olosuhteissa kokematon Lappi on kokonaistilanteessa neljäntenä.