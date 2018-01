Lappi hyvässä iskussa

Toyotan Esapekka Lappi on ajanut vahvat kaksi kisapäivää Monte Carlon MM-rallissa. Perjantain jälkeen ajettuna on kahdeksan erikoiskoetta, ja Monten vaikeissa olosuhteissa kokematon Lappi on kokonaistilanteessa neljäntenä.

Palkintopallisija on haarukassa, sillä kolmantena majaileva Hyundain Dani Sordo on kymmenen sekunnin päässä.

– On mukava nähdä, että tällä vauhdilla voi taistella hyvistä sijoista. Ehkä vauhti on löytymässä. Tämä on iso askel ollut minulle. Olen aika tyytyväinen suoritukseeni, Lappi hehkutti huoltoalueella.

– Tämä taktiikka maksaa koko ajan itseään takaisin. Olen ajanut hyvin turvallisesti koko päivän ja silti kamppailemme podium-sijoituksesta. Lauantaina pitää jatkaa maltillisesti, pieksämäkeläinen jatkoi.

Toyotan toinen suomalaiskuski, kokenut Jari-Matti Latvala on ajanut lähes samaa vauhtia Lapin kanssa. Tuurilainen on kuitenkin kaksi kymmenystä Lapin takana. Latvalan painetta lisää se, että vasta ensimmäistä kisaa Toyotan WRC Yariksella ajava Viron Ott Tänak on ajanut selvästi suomalaisia kovempaa.

– Aamulla olimme vähän vaikeuksissa, mutta iltapäivä meni jo paremmin. Saimme auton säätöjä paremmaksi, ja se oli selvästi parempi ajaa. Meidän vain pitää jatkaa varmaa ajoa. Lauantaina on lunta luvassa, joten paljon vaikeampi päivä on luvassa, Latvala muistuttaa.

Puolustava maailmanmestari Fordin Sebastien Ogier johtaa rallia. Ogier kuitenkin sortui perjantain viimeistä edellisellä erikoiskokeella virheeseen, ajoi ojaan ja menetti aikaa. Ranskalaisen etumatka Tänakiin on 14,9 sekuntia.

– Vaikeaa oli tänään, mutta maalissa onneksi kuitenkin ollaan. Ilman spinniä oltaisiin turvallisessa johdossa. Se oli tyhmä virhe. Pitää kiittää katsojia, jotka työnsivät minut nopeasti takaisin tielle. Ilman sitä meillä olisi ollut minuutin johto, Ogier tuskaili.

Lauantaina Monte Carlossa ajetaan viisi erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina.

Tilanne 8/17 ek:n jälkeen:

1. Sebastien Ogier Ford 2.07.15,4

2. Ott Tänak Toyota -14,9 sekuntia

3. Dani Sordo Hyundai -59,7

4. Esapekka Lappi Toyota -1.09,9

5. Jari-Matti Latvala Toyota -1.10,1

6. Kris Meeke Citroen –2,45,4

7. Bryan Bouffier Ford -3.34,6

8. Elfyn Evans Ford –4.01,7

9. Thierry Neuville Hyundai –4.04,1

10. Craig Breen Citroen -5.06,6

..13. Kalle Rovanperä Skoda -12.28,9

..24. Taisko Lario Peugeot –27.16,3

Ek-ajat

Ek1 (36,69 km): Ogier 23.16,6 2) Mikkelsen -7,7, 3) Lappi -19,4, 4) Sordo -19,7, 5) Breen -24,6, 6) Tänak -37,9, 7) Latvala -48,9…13) Rovanperä -2.05,4, 15) Suninen -2.07,5.

Ek2 (25,49km): Ogier 14.53,2, 2) Neuville -1,4, 3) Tänak –4,5. 5) Latvala –6,5.. 7) Lappi –18,0.. 16) Suninen –1.13,6, 17) Rovanperä –1.23,3.

Ek 3 (26,72 km): Tänak 16.32,3, 2) Ogier –3,9, 3) Evans –5,4, 4) Sordo –8,3, 5) Latvala –11,0 ...7) Lappi –16,4.. 17) Suninen –1.05,9, 18) Rovanperä –1,16,5.

Ek 4 (33,67 km): Ogier 18.25,3, 2) Neuville –1,9, 3️) Tänak –4,0, 4) Sordo –8,5, 5) Evans –12,4...6️) Lappi –12,9, 7️) Latvala –13,7.... 16) Rovanperä –1.36,3.

– Teemu Suninen keskeytti ulosajoon.

Ek 5 (15,18 km): Evans 8.42,6, 2) Tänak –0,3, 3) Neuville –0,7, 4) Ogier –2,4, 5) Latvala –3,5, 6) Lappi –4,2.. 14) Rovanperä –40,4.

Ek 6 (26,72 km): Tänak 16.45,5, 2) Ogier –6,5, 3) Neuville –6,7, 4) Latvala –7,3,... 6) Lappi –11,4,... 15) Rovanperä –1.32,5.

Ek 7 (30,54 km): Evans 19.03,5, 2) Neuville –1,0, 3) Tänak –20,3,... 6) Latvala –32,0, 7) Ogier –34,9, 8) Lappi –35,4,... 16) Rovanperä –3.07,9.

Ek 8 (15,18 km): Neuville 8.36,2, 2) Latvala –7,4, 3) Tänak –8,1,... 7) Lappi –12,4, 8) Ogier –12,5,... 21) Rovanperä –1.46,8.