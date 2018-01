Kaikki suomalaiset ajavat luokkavoitoista

MM-rallivuosi käynnistyy viikonloppuna klassisella Monte Carlon rallilla. Kauden avauskilpailu kerää viivalle viisi suomalaiskuljettajaa, jotka kaikki taistelevat omien luokkiensa kärkisijoista.

Toyotan WRC-tehdastallissa MM-pisteitä metsästävät Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi. WRC2-luokassa sinivalkoiset toiveet kääntyvät Fordin Teemu Sunisen ja Skodan Kalle Rovanperän puoleen.

Kaksivetoisten WRC3-luokassa suomalaisedustajana nähdään Taisko Lario Peugeotilla.

Monte Carlo on rallin MM-sarjan ikoni, joka on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuulunut sarjaan vuodesta 1973 alkaen. Rallina Montella on vieläkin pidemmät perinteet, sillä ensimmäistä kertaa ruhtinaskuntaan kokoonnuttiin silloisen matkailuajon merkeissä jo vuonna 1911.

– Viime vuosi oli ensimmäinen Toyotalla ja opimme sen aikana paljon. Meille selvisi, missä asioissa meidän pitää parantaa. Nyt olemme valmiina toiseen kauteen, ja uskon, että olemme erittäin kilpailukykyisiä. Meillä on koossa kova kuljettajakolmikko, joista jokainen nappasi voittoja viime vuonna. Tilanne on tiimin kannalta erittäin hyvä, sillä kaikki meistä jahtaavat voittoja myös tällä kaudella. Saimme jo viime vuonna hyvän tuloksen täältä, kun ajoimme toiseksi Toyotan debyyttikilpailussa. Se sivuaa parasta tulostani täällä. Silloin meille oli tärkeää ajaa ehjä kilpailu. Sama pätee myös tänä vuonna, mutta haluamme samalla päästä myös kunnon vauhtiin, kartoittaa Latvala.

– Tämä on urani ensimmäinen kokonainen kausi MM-sarjassa WRC-kalustolla, ja siihen on suhtauduttava eri lailla kuin aiempiin vuosiin: suoritusten pitää olla tasaisia läpi kauden. Kauden alkupuolella on kisoja, joista minulla ei ole paljoa kokemusta, ja Monte Carlo on yksi niistä. Tässä rallissa kokemuksesta on apua, joten minun tavoitteeni on päästä ajamaan kaikki erikoiskokeet. Myöhemmin kauden aikana on tulossa kisoja, joista minulla on enemmän kokemusta, ja niissä vauhtini on parempaa. Olemme valmistautuneet kauteen huolella - sekä auton että kuljettajan suorituskykyä on pyritty parantamaan, Lappi luotailee.

– Tämä on vasta toinen Monte Carlon rallini, joten minulla ei todellakaan ole liikaa kokemusta näistä teistä. Päätavoitteeni on ajaa hyvin, vaikka olosuhteet olisivat vaikeat, ja sitähän ne yleensä täällä ovat. WRC2-luokka on erittäin kovatasoinen, mutta aion yrittää parhaani ja ammentaa oppia mahdollisimman paljon. M-Sportilla on erinomaiset, kokeneet tallikaverit ja Sebastien Ogier on paras mahdollinen oppi-isä. Kaikki täällä ovat hyvin avoimia ja auttavat mielellään, joten tämä on minulle paras paikka olla ja oppia lisää, Suninen summailee.

– Tavoitteena on voittaa luokan maailmanmestaruus ja kisakausi lähtee käyntiin legendaarisesta Monte Carlon rallista. Ensimmäinen kerta Monten jään liukastamilla vuoristoteillä on varmasti haastava, mutta täyttä pottia me lähdemme silti hakemaan. Uskon, että liukas keli sopii meille, kun vain muistetaan pitää maltti mukana, Lario linjailee.

– Ralli tulee varmasti olemaan haastava, sillä eri olosuhteita riittää. Nyt tähän mennessä nuotituksen aikana tosin jäätä on ollut aika vähän, mutta se on sitäkin arvaamattomampaa. Sitten kun siihen vielä lisätään pimeys, niin tarkasti täytyy mennä. Tavoite on päästä maaliin ja saada kaikki erikoiskokeet ajettua, jotta kilometrejä kertyy mahdollisimman paljon, Rovanperä ruotii.