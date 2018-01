Monte Carlon rengasrulettia huimilla vuoristoteillä

Monte Carlon klassikkokisa tarjoaa joka vuosi rallikansalle jännitystä kuin ruhtinaskunnan maailmankuulu rulettipöytä konsanaan.

Meri-Alpeilla kiertelevän rallin suurin jännitys liittyy sääolosuhteisiin. Yhden erikoiskokeen aikana tien pinta voi vaihdella kuivasta asfaltista jäähän ja lumeen. Rengasvalinnoissa kokemus ja tiimien sääryhmät näyttelevät suurta roolia, mutta myös rouva fortunalla on osuutensa, aivan kuten ruletissakin.

Suomalaisten saldo Monte Carlossa on viime vuosien aikana ollut laiha. Korkeimmalle korokkeelle on suomalaisässistä viimeksi kiivennyt Marcus Grönholm vuonna 2006. Monte oli telakalla MM-sarjasta vuodet 2009-2011, ja sen jälkeen sitä ovat hallinneet ranskalaiskuljettajat. Sebastien Ogier on kuitannut voiton nimiinsä jo neljä kertaa peräkkäin.

Vuonna 2018 Monte Carlossa ajetaan 17 erikoiskoetta ja 395 EK-kilometriä neljänä päivänä. Peli avataan torstai-illan pimeydessä ajettavilla Thoard - Sisteronin ja Bayons - Breziersin erikoiskokeilla. Avausilta ei ole helppo, sillä pimeässä ajetaan 62 erikoiskoekilometriä. Perjantaina on luvassa rallin pisin päivä, kun rallikaravaani kurvaa kolme erikoiskoetta kahteen kertaan ja kilometrejä kertyy 144.

Lauantaina rallissa ajetaan viisi erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 117 kilometriä. Monte Carlon päätöspäivänä sunnuntaina on vielä neljä erikoiskoetta, ja rallin huipentava viimeinen erikoiskoe, lisäpisteitä tarjoava La Cabanette - Col de Braus starttaa Suomen aikaa kello 13.18.