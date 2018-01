Latvala hakee parasta Monte Carloaan

Jari-Matti Latvala on sijoittunut kaksi kertaa toiseksi Monte Carlon MM-rallissa – Volkswagenilla 2015 ja Toyotalla viime vuonna.

Nyt Latvala lähtee erittäin nälkäisenä voittojahtiin, kun koko Toyotan tiimi lähtee hyödyntämään viime vuonna kerääämäänsä kokemusta.

– Opimme paljon viime vuonna ensimmäisellä yhteisellä kaudellamme. Keksimme, mitä meidän täytyy parantaa. Nyt lähdemme toiseen kauteen, ja uskon, että olemme hyvin kilpailukykyisiä, Latvala valottaa.

– Meillä on erittäin vahva kuskimiehitys. Me kaikki kolme voitimme viime vuonna, ja tähtäämme kaikki voittoihin. Se on yleensä hyväksi koko tiimille.

– Saimme jo viime vuonna hyvän tuloksen Monte Carlossa Yaris WRC:n debyyttikaudella, kun tulimme toiseksi. Se sivusi omaa parasta saavutustani siinä rallissa. Ratkaisi paljon, kun saimme puhtaan kisan, ja tavoite on sama tälläkin kertaa. Mutta ennen kaikkea haluamme hyvää vauhtia, Latvala evästää.

Esapekka Lappi aloittaa ensimmäisen täyden MM-kautensa WRC-tasolla, ja niinpä hän sanoo valmistautumisenkin olevan hieman aiemmasta poikkeavaa.

– Minun on pystyttävä ajamaan hieman tasaisemmin. Kaipaan yhä lisää kokemusta, ja kauden alkupuolella on joitain ralleja, missä en ole aiemmin kilpaillut. Monte Carlo on yksi sellainen, jota en tunne kovin hyvin.

– Tässä rallissa kokemus voi auttaa todella paljon. Tavoitteeni pitää olla, että ajan rallin kaikki erikoiskokeet. Vasta myöhemmin tulee ralleja, missä itseluottamukseni on korkeammalla, ja silloin minun pitäisi olla kaikkein kilpailukykyisimmälläni.

– Valmistautuminen on mennyt hyvin, ja yritämme vielä parantaa autoa, kuten ajamistammekin, Lappi luotailee.