Ennätysmäärä MM-sarjan R5-autoja Arctic Lapland Ralliin

Rallin SM-sarja alkaa ensi viikolla 26.-27. tammikuuta 53. kerran ajettavalla Rovaniemen Arctic Lapland -kilpailulla.

Siihen ilmoittautui määräaikaan mennessä yhteensä 135 autokuntaa, joista peräti 18 ajaa rallin MM-sarjastakin tutuilla R5-mallisilla ralliautoilla. Myös kovatasoisten ulkomaalaisten kuljettajien määrä sarjassa kasvaa.

Autourheiluliitto AKK-Motorsportin rallin lajipäällikkö Henrik Frank on mielissään SM-sarjan vetovoimaisuudesta.

– 135 autokuntaa on äärimäisen hyvä määrä Arctic Lapland Rallyy, kun otetaan huomioon, että se on paljon muita kauden osakilpailuja pidempi ja kustannuksiltaan korkeampi. Esimerkiksi kaksivetoisten ralliautojen luokissa näyttää siltä, että moni aloittaa kauden Mikkelissä, kun se nyt sääntöjen puitteissa on mahdollista.

Jo viime kaudella Suomessakin päästiin ihastelemaan uusimman sukupolven ralliautoja, joita voidaan pitää suorina pikkuveljina varsinaisille MM-sarjan WRC-autoille. Nyt saavutettu kansallinen osallistujaennätys on kova meriitti.

– Maailmanlaajuisestikin 18 kappaletta R5-luokan ralliautoja missä tahansa kisassa on iso määrä. Lisäksi nyt meillä on se tilanne, että voitosta pystyy ajamaan useampi kuljettaja, niin kilpailujen taso tulee olemaan kova.

Rallin SM-sarja on saanut nauttia enenevissä määrin kasvavasta mediahuomiosta kotimaan lisäksi myös globaalisti. Siitä osoituksena oli jo viime kaudella japanilaisen NHK-televisioyhtiön vierailu viime vuonna Uuteenkaupunkiin.

– SM-sarjassa nähdään tällä kaudella muun muassa 20-vuotias venäläinen Nikolay Gryazin, joka oli Latvian mestaruussarjassa yksi Kalle Rovanperän kovimmista kilpakumppaneista sekä 25-vuotias Jacob Jansson, joka on hallitseva Ruotsin rallimestari, Frank kertoo.

– Rallin SM-sarja on nyt niin sanotusti the place to be. Meiltä lähtee koko ajan nuoria maailmalle ja MM-sarjaan asti, joten täältä tullaan hakemaan vauhtia uralle ja antamaan näyttöjä tulevaisuutta varten. Lisäksi kuljettajat haluavat kokemusta oikeasti kovavauhtisista, Frank lisää.

Japanilaisen Takamoto Katsutan kartanlukijana toimiva suomalaiskartturi Marko Salminen on nähnyt kansainvälistymisen aitiopaikalta.

– Onhan tämä kovatasoinen sarja. Täällä kun oppii ajamaan lujaa, niin silloin pärjää yleensä aika hyvin missä tahansa muuallakin. Esimerkiksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa on aika hitaita teitä. Suomessa taas mennään niin nopeilla teillä, että se on monille shokki, Salminen kuvailee.

Rallin SM-sarjan vetovoimaa kuvastaa vankasti sekin, että myös maahantuojat ovat kiinnostuneet kilpailutoiminnasta entistä enemmän.

– Skodan mukaan lähteminen on todella iso ja tärkeä asia. Toivottavasti se on isompi lähtölaukaus muidenkin maahantuojien keskuudessa, sillä uskallan sanoa, että tämä on loistava paikka heille saada näkyvyyttä omille tuotteilleen ja brändeilleen, lajipäällikkö Frank toteaa.