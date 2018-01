Ford Performancen tuki M-Sportille entistä laajempaa

Ford Motor Company julkisti torstaina uuden sopimuksen entistä laajemman teknisen ja taloudellisen tuen tarjoamisesta pitkäaikaiselle yhteistyökumppanilleen M-Sportille, joka voitti FIA:n rallin maailmanmestaruussarjassa kuljettajien ja valmistajien mestaruudet 2017 EcoBoost-moottorilla varustetulla Ford Fiesta WRC:llä.

Ison-Britannian Cockermouthissa sijaitsevaa Dovenby Hallia tukikohtanaan pitävä M-Sport Ford World Rally Team johtajanaan Malcolm Wilson – yksi moottoriurheilumaailman menestyneimmistä nimistä – saa vuodesta 2018 alkaen entistä laajemman teknisen tuen suoraan Ford Performance -organisaatiolta Fordin päämajasta Yhdysvaltain Dearbornista.

Ford Performancen johtaja on Mark Rushbrook, joka vastaa Fordin moottoriurheilutoiminnoista kaikkialla maailmassa.

Fordin suurempi panostus yhdessä vuoden 2017 teknisen ja taloudellisen tuen kanssa takaavat M-Sport Ford World Rally Teamin säilymisen kilpailukykyisenä WRC-sarjassa kaudella 2018 ja sen jälkeen.

Fordin entistä laajempi tuki on tärkeä tekijä siinä, että vuoden 2017 FIA WRC -sarjan kuljettajien mestaruuden voittanut Sébastien Ogier päätti pysyä tallissa kaudella 2018. Ogier ja nouseva kyky Elfyn Evans – kakkoskuljettajinaan Julien Ingrassia ja Daniel Barritt – toimivat tallin Ford Fiesta WRC -kaluston pääasiallisina kuljettajina.

– Fordin ja M-Sportin 20 vuotta kestänyt yhteistyösuhde on tuottanut vertaansa vailla olevan rallimenestyksen kaikilla kilpailutasoilla, ja olemme hyvin ylpeitä siitä. Lisäksi se on tehnyt Fiestasta rallikuskien vakiokalustoa kaikkialla maailmassa, Rushbrook sanoi.

– Viime vuonna tuimme M-Sportia täysin uuden Fiestan kehitystyössä, joka tuotti mallille FIA-mestaruuden. Kaudelle 2018 pystymme tarjoamaan tallille vieläkin laajempaa tukea.

Ford on ollut yhteistyössä M-Sportin kanssa yhtäjaksoisesti vuodesta 1997. Tehtaan rallispesialistina M-Sport ajattaa Fordin autoja rallien eri luokissa, FIA R2 -luokasta aina WRC-sarjaan. Maailmalla on tällä hetkellä käytössä lähes 400 M-Sportin kehittämää Ford Fiesta -ralliautoa.

– Meille on Fordin kanssa kehittynyt vuosien mittaan erinomainen yhteistyösuhde ja on hienoa, että he laajentavat tukeaan puolustaessamme FIA WRC -mestaruuksiamme kaudella 2018, kertoo M-Sportin johtaja Wilson.

– Sébastien ja Elfyn muodostavat vahvan tiimin, ja tehtaan laajentuneen teknisen tuen ansiosta voimme kehittää Ford Fiesta WRC -autoa entistä tehokkaammin. Kilpailu on varmasti entistä kovempaa, mutta olen varma siitä, että kumppaniemme tarjoaman tuen myötä voimme säilyttää kaudella 2017 menestystä tuottaneen suorituskyky- ja luotettavuustasomme.

Fordin 1,6 litran EcoBoost-bensiinimoottoria käyttävä Ford Fiesta WRC -ralliauto perustuu uuden sukupolven Fiestaan, josta on myynnissä kaikkialla Euroopassa laaja mallisto.