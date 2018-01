Loebillä viimeinen mahdollisuus Dakar-voittoon

Nyt tai ei koskaan. Tämä on ranskalaistähti Sebastien Loebin lähestymistapa tulevana viikonloppuna alkavaan Dakar-ralliin.

Loeb, 43, kilpailee Dakar-rallissa Peugeot-ajokilla. Peugeot ilmoitti jo viime vuoden puolella, että tämänvuotinen kisa jää sen viimeiseksi Dakarissa.

– Minulle tilanne on se, että on ajettava voittoon tänä vuonna tai ei koskaan. Tämä on viimeinen mahdollisuuteni voittaa Dakar, Loeb sanoi Autosport-lehdelle.

Loeb johti kahta edellistä kisaa Dakarissa, mutta voittohaaveet haihtuivat näissä kisoissa ulosajon ja auton teknisten murheiden myötä.

Loeb uskoo olevansa nytkin voittotaistossa mukana, vaikka Etelä-Amerikassa ajettavan kilpailun tämänvuotinen reitti ei ole hänelle täysin mieleinen.

– Kilpailu on pitkä ja kaiken voi menettää nopeasti. Varsinkin nyt, kun kilpailun reitillä on taas hiekkadyynejä, Loeb pohdiskeli.

– Rallin imagon ja lajin luonteen kannalta on positiivista, että kilpailussa on useita erikoiskokeita, joilla on hiekkadyynejä. Toisaalta tämäntyyppinen maasto on sellaista, josta minulla ei ole paljon kokemusta. On selvää, ettei reitti suosi minua, Loeb jatkoi.

Loebin päätyö on tänä vuonna rallicrossin MM-sarjassa kisaaminen Peugeot'lla. Lisäksi hänen on määrä ajaa kolme MM-rallia Citroenin WRC-autolla.

Dakarissa Loebin tallitovereina Peugeot-tallissa porhaltavat äärimmäisen kokeneet moottoriurheilijat Carlos Sainz, Cyril Despres ja Stephane Peterhansel. Peugeot'lla Peterhansel kaasutti Dakarin voittoon sekä 2016 että 2017.