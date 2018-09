Pinomäen tallille pettymys Ranskassa

Suomalaistiimi GRX Tanecon molemmat autot ylsivät jälleen kerran semifinaaleihin, ja on näin tallien MM-pisteissä neljäntenä.

– Suorituksemme Ranskassa oli pettymys. Emme päässeet finaaliin saakka, mikä oli tavoitteemme, sanoi GRX Tanecon tallipäällikkö Jussi Pinomäki.

– Siitä huolimatta, olemme mielestäni edistyneet. Harjoituksissa vauhtimme oli hyvää, mutta kisassa paineet saivat vielä yliotteen, ja sillä osa-alueella meillä on vielä parannettavaa.

– Positiivista tässä viikonlopussa oli ehdottomasti Timur Timerzyanovin hyvä suoritus. Hän ajoi sunnuntaina todella vakuuttavasti ja pääsi semifinaaleissa toiseen lähtöriviin. Niclas Grönholmin harjoituksissa ajama loistava aika sekä viidenneksi paras aika Q2:ssa olivat myös osoitus hienosta kehityksestä.

– Meillä on vielä paljon tehtävää, mutta pyrimme käyttämään hyväksi jokaisesta kisasta saamamme kokemuksen. Tarkastelemme tätä viikonloppua kokonaisuutena ja näemme missä meillä on vielä parannettavaa. Se on paras tapa valmistautua seuraavaan osakilpailuun, Pinomäki totesi.

Vaikka viikonlopun päätavoite jäikin saavuttamatta, tiimi saalisti kuitenkin kelpo tuloksen, kun sen molemmat Hyundai i20 -autot pääsivät yhdellä kauden teknisimmistä radoista käydyssä kovassa kisassa 25 Supercarin joukosta semifinaaleihin.

Niclas Grönholmin kisaviikonloppu alkoi lupaavasti, kun nuorukainen kaasutteli perjantain harjoitusten toiseksi nopeimman ajan. Ensimmäisessä karsintaerässä, Q1:ssä, suomalainen oli yhdeksäs, mutta paransi asemiaan Q2:n viidennellä sijallaan. Niclas oli päivän päätteeksi melko tyytyväinen yhteistulosten seitsemänteen sijaansa.

– Q1 oli täysi huti. En ollut tyytyväinen ajooni. Q2 meni paljon paremmin, ja ajofiiliskin oli hyvä. Lähden luottavaisin mielin huomiseen kisaan.

Timur Timerzyanovin ensimmäinen ajopäivä ei sujunut aivan yhtä hyvin. Mies sijoittui Q1:ssä sijalle 11 ja Q2:ssa sijalle 12. Venäläinen oli päivän lopuksi yhteistuloksissa 12. sijalla.

Kaikki muuttui toisena kisapäivänä.

Suomalaiskuskilla oli vaikeuksia lämmittelystä alkaen, eikä hän onnistunut löytämään hyvää vauhtia. Q3:ssa Niclas päätyi sijalle 11, eivätkä asiat parantuneet Q4:ssä, jossa hän oli vasta kolmastoista.

Grönholm oli kuitenkin Q4-karsintaerien jälkeen yhteistuloksissa yhdeksäs ja eteni semifinaaleihin. Hän joutui kuitenkin tyytymään kolmannen rivin lähtöpaikkaan. Niclas yritti parhaansa mukaan raivata tiensä kärkikahinoihin, mutta turhaan.

– En ymmärrä mihin eilinen vauhtini katosi. Säädöt eivät ehkä olleet aivan kohdillaan, mutta yksi asia on varmaa: auto ei tuntunut hyvältä, ja se näkyi selkeästi kellossa. Heittäydyin täysillä semifinaaleihin. Tarkoituksenani oli kivuta muutama sija ylöspäin ennen jokeri-kierrosta, mutta olin jo parin ensimmäisen mutkan jälkeen letkan viimeisenä. Meillä on paljon töitä tehtävänä ennen seuraavaa osakilpailua. Tämän viikonlopun virheet on analysoitava tarkasti, jotta olemme Latviassa entistä vahvempia.

Timerzyanov oli sunnuntaina taas hyvässä iskussa ja ajoi kauden parhaimman suorituksensa kovasta helteestä huolimatta. Q3:ssa toiseksi ajaneen venäläiskuskin aika oli yhteensä kaikkiaan viidenneksi nopein, ja Q4:ssä mies oli kuudes. Kova yritys palkittiin, ja Timur nousi yhteistuloksissa 12. sijalle Hän ei kuitenkaan onnistunut hyödyntämään kakkosrivin lähtöpaikkaansa semifinaaleissa.

Kauden seuraava osakilpailu ajetaan jo kahden viikon kuluttua. GRX Taneco on tallien MM-pisteissä neljäntenä, ja tiimissä odotetaankin jo innolla Latvian kisan tuomia uusia haasteita.

MM-kauden 8. osakilpailu

1. Johan Kristoffersson 3:44.787

2. Andreas Bakkerud 3:45.127

3. Petter Solberg 3:45.571

4. Mattias Ekström 3:45.945

5. Timmy Hansen 3:46.210

6. Sébastien Loeb 3:46.362

Pisteet

1. Johan Kristoffersson 224

2. Andreas Bakkerud 165

3. Petter Solberg 160

4. Timmy Hansen 158

5. Mattias Ekström 157

6. Sébastien Loeb 151

7. Niclas Grönholm 95

8. Kevin Hansen 86

9. Janis Baumanis 68

10. Timur Timerzyanov 66

Tallit

1. PSRX Volkswagen Sweden 384

2. EKS Audi Sport 322

3. Team Peugeot Total 309

4. GRX TANECO Team 161

5. GC Kompetition 103

6. Olsbergs MSE 67