Remes soitatti Maamme-laulua Italiassa

Eero Remes voitti lauantaina Italiassa ajetun enduron MM-osakilpailun E2-luokan. Samalla suomalainen sai kurotuksi piste-eroa MM-johdossa olevaan Italian Alex Salviniin, joka joutui keskeyttämään.

Italian Edolo isännöi syyskauden ensimmäistä enduron MM-osakilpailua.

Kauden kolmanneksi viimeisen kisaviikonlopun ensimmäinen päivä tarjosi suomalaisjuhlaa, kun kaksinkertainen maailmanmestari Eero Remes kipusi E2-luokan podiumin korkeimmalle korokkeelle.

Toiseksi sateen kastelemilla haastavilla pätkillä ajoi Ranskan Loic Larrieu ja kolmanneksi Italian Thomas Oldrati.

Yleiskilpailussa, Enduro GP-luokassa, Remes ajoi kolmanneksi brittikuljettajien E3-luokan nimiinsä vieneen Steve Holcomben ja E1-luokan voittaneen Brad Freemanin jälkeen.

Salvini johtaa edelleen E2-luokkaa, mutta Larrieun ero italialaiseen on enää 13 pistettä ja Remes on vain pisteen päässä toisesta sijasta. Holcombe johtaa EnduroGP-luokkaa 12 pisteen erolla Salviniin. Remes on kolmantena neljä pistettä italialaisen perässä.

Eemil Pohjola sijoittui E1-luokan seitsemänneksi ja yleiskilpailun 18:ksi. Enduro Junior -luokassa paras suomalainen oli kymmenenneksi ajanut Antti Hänninen. Debyyttikisaansa MM-sarjassa ajava Antti Ahtila oli 21:s. Enduro Youth -luokassa Hugo Svärd oli neljäs ja Roni Kytönen kuudes.