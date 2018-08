SM-Ahvenisto ei jätä ketään kylmäksi

Kauden kolmas ja sitä myöten toiseksi viimeinen Rata-SM-sarjan osakilpailu ajetaan tulevana viikonloppuna Ahveniston moottoriradalla. Hämeenlinnan haastavalla radalla saadaan viikonloppuna nauttia myös kansainvälisestä formulahuumasta.

Rata-autoilun mestaruussarja rantautuu jo toistamiseen tänä vuonna Hämeenlinnan kaupunkiradalle. Kauden avausosakilpailu miteltiin niin ikään Ahveniston radalla kesäkuun puolessavälissä. Tulevana viikonloppuna meno kiihtyy entisestään, kun Rata-SM-luokkien lisäksi paikalle saapuvat Pohjois-Euroopan mestaruudesta kisailevat F4-autot, V8 Thunder -luokka, sekä F4-autoilla ajettava Formula Academy Finland.

Rata-SM-luokista Ahvenistolle saapuvat The Gran Turismo eli TGT, V1600 sekä Formula Ford. Kilpailuun on tällä hetkellä ilmoittautunut yhteensä 73 kilpailijaa. Kilpailijoita saapuu Ahvenistolle jopa neljästä eri maasta.

TGT-luokkaa johtaa SM-pisteissä ennen Ahveniston osakilpailua Petri Ortju. Sarjan johtoasema on päässyt yllättämään tamperelaisen Chevrolet Camaroa ohjastavan kuljettajan.

– Kausi on mennyt odotuksia paremmin pisteiden näkökulmasta, mutta vauhdillisesti suoritukset eivät vielä tyydytä. TGT-sarjan johto on tullut yllättäen ja pyytämättä, kuten se tunnettu faksi, hymyilee Ortju.

Ortju ei ole asettanut itselleen erityisiä odotuksia tälle kaudelle, ja on yllättynyt ollessaan sarjan kärkipaikalla kauden puolessavälissä. Myös TGT-sarjan uudistukset ovat herättäneet miehessä positiivista kaikua.

– Ensisijaisesti on positiiviset fiilikset, luokkaan on tullut lisää mielenkiintoa. Luokan lähdöissä on ollut paljon näyttäviä ja nopeita autoja sekä hyvä tunnelma kuljettajilla. Kokemusta luokasta on toki vain muutamasta kisasta, ja ehkä pystyn TGT-luokan kokonaisuutta paremmin arvioimaan vasta, kun koko kausi on ajettu. Mielenkiintoista on seurata, että nähdäänkö kauden lopuissa kilpailuissa taktikointia esimerkiksi aika-ajosuorituksissa, pohtii Ortju.

Ahveniston haastava ja tekninen rata on monen kilpailijan mieleen, eikä Ortju tee tässä ketjussa poikkeusta.

– Ahveniston ratahan on aivan huikean hieno ja haastava, ja rata ei jätä kyllä ketään kylmäksi. Lähdetään tavoittelemaan hyvää pistepottia molemmista lähdöistä ja sijoitukset kolmen kärkeenkin kelpaavat myös.

Autosta on pidetty hyvää huolta Racing Team Lähteenmäen toimesta ja Camarolle rata sopii mainiosti. Kuljettajasta täytyy löytyä vielä napsu attackia lisää, heittää Ortju.