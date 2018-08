Suomalaistiimi GRX Tanecon tavoitteena finaali

Kahta Hyundai i20 Supercar -autoa rallicrossin MM-sarjassa ajattava GRX Taneco -talli on kehittynyt huimasti kauden seitsemän osakilpailun aikana.

Suomalaistiimi on hyödyntänyt kokemustaan kisa kisalta yltäen joka kerta semifinaaleihin ja tullen pikku hiljaa aina vain kilpailukykyisemmäksi. Tulevan viikonlopun osakilpailussa tiimin tavoitteet on asetettu vieläkin korkeammalle, sillä tarkoituksena on päästä finaaliin saakka.

Haastavalla radalla MM-pisteistä kisaa yhteensä 24 autoa, joten luvassa on toiminnantäyteinen kisaviikonloppu, etenkin radan ensimmäisessä mutkassa. Lohéacin rallicrossradasta 33 prosenttia on asfalttia ja 66 soraa.

Huikeaa kilvanajoa ja upeaa tunnelmaa tarjoileva rata on 1,088 kilometriä pitkä, ja se tunnetaan karkeudestaan ja kuluttavuudestaan. Näin ollen rengasstrategia onkin äärimmäisen tärkeässä roolissa. Kisaviikonloppuna rallicross houkuttelee pikkuruiseen Lohéacin kylään jopa 75 000 katsojaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Radan tämänhetkinen, vuonna 2017 ajettu kierrosennätys on 36,095. Timur Timerzyanovin tähän mennessä paras sijoitus Lohéacissa on kuudes sija vuodelta 2014. Niclas Grönholm on osallistunut Ranskan osakilpailuun kahdella edellisellä kaudella, ja molemmilla kerroilla tuloksena on ollut 14. sija.

– Ranskan osakilpailu on mahtava, siellä on aivan uskomaton tunnelma. Ranskalaiset rakastavat rallicrossia, ja on ilo aina nähdä joka vuosi se innostuksen määrä. Rata on todella erilainen kuin edellisen kisan näyttämö Kanadassa, ja toivon että pystymme tällä kertaa taistelemaan kunnolla, tallipäällikkö Jussi Pinomäki kartoittaa.

– Vaikka meidän i20 Supercarimme ovatkin nyt olleet matkalla Kanadasta takaisin Eurooppaan, molemmat kuskit ovat harjoitelleet kovaa. He ovat totaalisen valmiita – sekä fyysisesti että henkisesti – vastaamaan loppukauden haasteisiin. Kalenteri on ladattu täyteen, joten aikaa ei ole tuhlattavaksi. Annamme tiiminä kaikkemme, jotta olisimme tarpeeksi tasaisia ja nopeita päästäksemme finaaliin saakka. Olemme oppineet paljon ja edistyneet kovasti sitten kauden alun. Uskonkin että meillä on täysi syy olla luottavaisin mielin tulevien osakilpailujen suhteen.

– Uskon että meillä on mahdollisuudet saavuttaa hyviä tuloksia Ranskan kisassa. Rata sopii meidän Hyundai i20 Supercar -autoillemme, koska meno on vakaata, eikä radalla ole tiukkoja mutkia. Olen treenannut tauon aikana tosi kovaa, ja odotan kisaa innoissani. Tunnen olevani valmis siirtymään seuraavalle tasolle, Niclas Grönholm sanoo.