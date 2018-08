Kari ei tingi kovista tavoitteistaan

Juuso Taipale

Voitontahto huokuu GP3-kuljettaja Niko Karin olemuksesta jo kauas. Tahto kilpailla formula ykkösissä kirittää nuorta suomalaistähteä vaikeinakin hetkinä.

18-vuotiaan Karin toinen kausi F1-sarjan kasvattiluokassa on tarjonnut esimerkkejä siitä, miksi häntä pidetään lupaavimpana seuraavan sinivalkoisena F1-kuljettajana. Kari on kuitenkin itse valmis myöntämään ensimmäisenä kauden ensimmäisen puoliskon olleen pienoinen pettymys.

– Ei tämä ole ollut sitä mitä on haettu. Huonoa tuuria on riittänyt, on ollut teknistä murhetta ja pari omaakin tyhmää virhettä, Kari toteaa.

Onnetar on totisesti tuntunut välillä hylkivän Karia. Kauden avausviikonloppuna erinomainen aika-ajotulos vesittyi heti startissa auton tehdessä tenän. Ranskassa Kari oli viides, mutta kilpailun jälkeen edessä oli hylkäys bensaepäselvyyden vuoksi. Unkarissa kolisi sekä omasta virheestä että kilpakumppaneiden tyrittyä ohitusyritykset. Ehjiä viikonloppuja ei ole kertynyt, ja se näkyy myös pistetaulukossa.

Tapahtumia on totisesti riittänyt, mutta Kari ei ole antanut niiden lyödä häntä maanrakoon.

– Tällaisissa tilanteissa pitää löytää voimaa onnistumisen hetkistä, joita on myös osunut kohdalle paljon. Loppukaudeksi minun ja tallin täytyy keskittyä hiomaan pois kaikki virheet ja mokailut, jotta jälkipuolisko vuodesta olisi valoisampi, Kari toteaa.

Erityisesti onnistumiset aika-ajoissa ovat osoittaneet Karin olevan yksi sarjan nopeimmista kuljettajista. Tämä yhdistettynä lähes järjestään erinomaisiin startteihin ja väkeviin sadekelin ajoesityksiin kertovat kyseessä olevan taitava kuljettaja.

– Kun kaikki loksahtaa kohdalleen, tulosta tulee varmasti. Sen tiedän, Kari painottaa vakuuttavasti.

Täksi kaudeksi Kari vaihtoi tallia. MP Motorsport on suomalaiselle mieleen.

– Omaan makuuni nykyisen tallin kanssa on jouhevampaa työskennellä kuin viime vuonna Ardenilla. Tyyli on hieman erilainen, ja se vaikuttaa myös minun tekemiseeni. Ei minulla kuitenkaan ole mitään pahaa sanottavaa edellisestäkään tallista. Joissain asioissa hommat vain toimivat itselleni hieman paremmalla tavalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tallikaverit ovat radalla kovimmat vastustajat, mutta varikolla yhteistyö toimii. Dorian Boccolacci ja Devlin Defrancesco ovat kumpikin Karille tuttuja kuljettajia jo ennestään.

Formula-autoa ei kovin moni ole päässyt ohjastamaan. Vaikka GP3 onkin “junnu-formulana” paria kertaluokkaa F1-menopeliä hitaampi, tarjoaa se silti kuljettajalle suuren haasteen ja nautinnon.

– Ei näitä autoja voi verrata mihinkään siviilipeliin. GP3-autokin jo kunnon formula. Teho-painosuhde on hurja, ja renkaat ja siivekkeet tarjoavat hurjan pidon mutkissa. Juuri rattia käännettäessä ero normaaliin autoon tulee hyvin esille. Mutkiin pystyy kääntämään sellaisissa nopeuksissa, joissa normaalia autoa ei pystyisi edes ohjaamaan. Ketteryys on se suuri juttu.

Nuoretkin formulatähdet reissaavat maailmalla. GP3-sarjaa ajetaan F1-sarjan Euroopan kisojen yhteydessä, joten Karille kertyy paljon matkapäiviä ulkomailla.

– Ajamisen lisäksi työnkuvaan kuuluu paljon erilaisia media- ja sponsoritilaisuuksia, ja totta kai omasta kunnosta täytyy myös pitää jatkuvasti huoli. Kiireellinen elämä on osa tätä ammattia, enkä valita siitä. Ei tämä sen erikoisempi asia ole, Kari kuittaa.

Kun harvinainen tilaisuus heittäytyä vapaalle tarjoutuu, täytyy siihen tarttua.

– Kun olen Suomessa, pyrin ottamaan hetken aikaa rennosti mökkeilemällä ja kalastamalla. Ne ovat hyvää vastapainoa tälle työlle, ja sen avulla saan ajatukset hetkeksi pois ajamisesta. Se auttaa minua latautumaan ja valmistautumaan tuleviin ajosuorituksiin.

Suomalainen F1-perimä on upeaa katsottavaa. Keke Rosberg, Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen ovat tuoneet kansakunnallemme maailmanmestaruudet, minkä lisäksi myös Heikki Kovalainen ja Valtteri Bottas ovat onnistuneet ajamaan osakilpailuvoittoihin. Kun keitokseen lisätään vielä Mika Salon ja JJ Lehdon uroteot, voimme totisesti olla ylpeitä F1-kuljettajistamme.

Kari on tutustunut vanhempiin esikuviinsa.

– He ovat sen verran vanhempia, etten voi kutsua heitä kavereikseni. Mutta mukavia he ovat kaikki, ja varmasti aika paljon erilaisia kuin mitä moni ihminen ajattelee, Kari vastaa arvoituksellisesti.

Karin uran oma tavoite on selvä. Hän haluaa olla komean sinivalkoisen F1-ketjun seuraava lenkki.

– F1 on tavoitteena ja sinne haluan mennä. Ei siitä ole kahta sanaa. Se vaatii todella kovasti töitä, mutta kun teen itse omat osuuteni parhaimmalla mahdollisella tavalla, on kaikki mahdollista, Kari vakuuttaa.