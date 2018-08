Laaksonen puhtaalta pöydältä Belgiaan

Marko Mäkinen

GP3-sarja palaa kuukauden mittaiselta kesätauolta, kun kauden toinen puolisko käynnistyy tulevana viikonloppuna legendaariselta Spa-Francorchampsin moottoriradalta Belgiassa.

Campos Racingin Simo Laaksonen, 19, sanoo, että tauko osui hyvään väliin. Kesäloma sujui nuorelta kuljettajalta muun muassa maatilatöitä tehden.

Tulevana viikonloppuna puimurin tilava ohjaamo vaihtuu formulan ahtaaseen monokokkirunkoon. Sarjan edellinen osakilpailu Unkarissa päättyi positiivisissa tunnelmissa, ja samalla fiiliksellä Laaksonen tiimeineen lähtee metsästämään mestaruuspisteitä myös Spasta.

– Uudella yrityksellä Span radalle. Ennakkovalmistautuminen sujui hyvin ja fiilikset ovat korkealla. Perjantain vapaissa harjoituksissa säädöt pitää olla jo suurin piirtein niin sanotusti tontilla, sillä yhden harjoituksen aikana ei ihmeitä tehdä. Vapaissa harjoituksissa sitten näemme, mihin se vauhtimme rupeaa asettumaan, Laaksonen sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Span moottorirata sisältää pitkiä suoria ja kaarteita sekä isoja korkeuseroja. Rata on auton säätöjen ja hyvään kierrosaikaan tarvittavan oikean ajoituksen suhteen yksi sarjan haasteellisimmista suorituspaikoista.

– Kyseessä on täysin erilainen rata kun sarjan edellisessä osakilpailussa Unkarissa. Jos auton säädöt eivät toimi niin silloin pitää itse tehdä radikaalejakin ratkaisuja säätöjen suhteen. Ongelmamme on ollut löytää autoni etupäähän pitoa. Jollain radoilla olemme pärjänneet ongelman kanssa paremmin kun taas toisilla radoilla on ollut todella vaikeata, Laaksonen sanoo.

Belgiassa GP3-sarja palaa käyttämään alkukaudesta tutuksi tulleita Pirellin medium-seoksen renkaita. Uudella rengassarjalla Span aika-ajoikkuna on maksimissaan kaksi kierrosta.

– Span radalla pitää olla oikeaan aikaan ajamassa aika-ajokierrosta. Rata on pitkä (7 km), joten aika-ajoyrityksissä on onnistuttava kerralla. Jos joku asia menee pieleen niin radalta kestää ajaa varikolle takaisin aina sen kaksi ja puoliminuuttia.

– Mutta puhtaalta pöydältä lähdemme rakentamaan hyvää viikonloppua. Toivotaan, että olemme heti harjoituksista alkaen sillä suunnalla, jolla kuuluisimmekin olla, Laaksonen muistuttaa.