Lappalaiselle kahden voiton F4-viikonloppu

Pohjoisen Euroopan Formula 4 –sarjan neljäs osakilpailu ajettiin kuluneena viikonloppuna Venäjän Moskovassa. Suomalainen Konsta Lappalainen nousi kahden lähtövoittonsa ja yhden kakkossijan ansiosta sarjassa selvään pistejohtoon.

Edellisen osakilpailun kaksi lähtövoittoa antoivat odottaa hyvää tulosta myös kuluneelta viikonlopulta.

Viikonlopun ensimmäiset aika-ajot antoivatkin esimakua nuoren suomalaisen vauhdista. Lauantain aika-ajo takasi Lappalaiselle paalupaikat molempiin lauantain kilpailulähtöihin, jotka suomalainen myös täydellisesti hyödynsi ajaen molempien lähtöjen voittoon.

– Lauantai oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut päivä! Paalupaikat tulivat niukasti muutaman sadasosan eroilla, mutta se onneksi tässä lajissa riittää. Molemmissa kilpailuissa sain kuitenkin melko hyvät lähdöt, ja kisavauhti oli kohdallaan, joten pääsin jo muutaman kierroksen jälkeen tekemään hyvän eron perässä ajaneisiin ja painelemaan karkuun, Lappalainen pohtii.

Sunnuntaina ajettuun viikonlopun kolmanteen kilpailulähtöön Lappalainen starttasi toisesta lähtöruudusta. Tasaisen kilpailun aikana sijoitukset eivät vaihtuneet, joten suomalainen ylitti maaliviivan toisena jääden kilpailun voittaneelle belgialaiselle Amaury Cordeelille 0,975 sekuntia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Sunnuntain aika-ajossa satuttiin pieneen ruuhkaa ja jäätiin melkein kymmenys paalupaikasta belgialaiselle Cordeelille. Tällä radalla on todella vaikea ohittaa, joten aika-ajon merkitys korostui entisestään. Kilpailun aikana olin kyllä hyvin belgialaisen kannoilla, mutta aivan tarpeeksi lähelle en päässyt, että olisin voinut kunnolla yrittää ohitusta. Erittäin tyytyväinen pitää kuitenkin olla koko viikonlopun suorituksiin, Lappalainen kertaa.

Kulunut viikonloppu oli kokonaisuudessaan menestyksekäs Lappalaisen tiimille Kart In Club Driving Academylle. Talli nappasi viikonlopun ensimmäisestä lähdöstä kaksoisvoiton toisen suomalaisen Jesse Salmenaution ajaessa kakkossijalle.

Viikonlopun Moskovan osakilpailun myötä SMP Formula 4 NEZ Championship –sarja ylitti puolivälin krouvin. Lappalainen sanoo olevansa tähän astisiin esityksiinsä melko tyytyväinen.

– Melko tyytyväinen olen kauden suorituksiini. Muutamat ensimmäiset kilpailut olivat vähän hakemista, ja niiden jälkeen olinkin noin 40 pistettä kärkeä perässä sarjataulukossa. Kaksi viimeistä kilpailua ovat olleet kuitenkin onnistuneita, ja nyt sarjajohto on kasvanut jo 28 pisteeseen, Lappalainen iloitsee.

Seuraava kilpailu ajetaan kahden viikon kuluttua 1.-2.9. Ahveniston moottoriradalla. Kyseessä on suomalaisten kotikilpailu, jonne Lappalainen lähtee luottavaisin mielin.

– Kotikilpailuun lähdetään hyvillä fiiliksillä! Rata on varmasti sarjan vaikein, jossa seinät on lähellä ja virheitä ei sallita. Jonkin asteisesta kotiedusta voidaan puhua suhteessa sarjassa toisena olevaan Isac Blomqvistiin, koska hän ei ole Ahvenistolla tietääkseni ennen ajanut, mutta sarjassa kolmantena majaileva Mikhael Belov taasen on, joten täysillä pitää mennä, Lappalainen päättää.