Häkkinen hämmästeli Ferrarin käskyttömyyttä

Mika Häkkisen mielestä Ferrari teki virheen, kun Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel saivat ajaa toisiaan vastaan Monzan kilpailun lähdössä.

Keskinäisen kamppailun seurauksena Lewis Hamilton pääsi yllättämään Vettelin ja voitti lopulta koko kisan. Häkkinen nostaa uudessa Unibet-kolumnissaan esiin kolme syytä, miksi Hamilton johtaa MM-taistelua.

– Ensinnäkin hänellä on luontaista lahjakkuutta etenkin sadekelillä, minkä ansiosta hän on pystynyt hätyyttelemään Ferraria aina sateen sattuesa. Lewis osaa myös lukea kisaa eikä tee sellaisia virheitä, joihin Sebastian Vettel on sortunut etenkin lähdöissä. Kolmanneksi hän hyötyy loistavasta yhteistyöstä Valtteri Bottaksen kanssa.

– Ferrarilla on tällä hetkellä F1-sarjan nopein auto, mutta Hamilton johtaa kuljettajien mestaruustaistelua 30 pisteellä. Kukaan ei voi sanoa, että Lewis on siinä asemassa, koska Mercedeksellä on jokin iso etu puolellaan. Hän johtaa, koska hän ja Mercedeksen talli tekevät yksinkertaisesti parempaa työtä, Häkkinen kuittaa.

– Viime viikonlopun Italian GP oli mahtava kilpailu, ja taas kerran Lewis teki kaiken oikein saaden loistavaa tukea Valtterilta. Mercedes-kuskit pystyivät päihittämään Ferrarin näiden kotikisassa, koska heti kun starttivalot sammuivat, oli selvää, että Ferrari-kuskit ajoivat toisiaan vastaan kilpaa, kun taas Mercedeksellä tehtiin yhteistyötä.

– Kimi Räikkönen teki täydellistä työtä aika-ajoissa. Koska Sebastian ajoi edellä, Kimi pystyi hyötymään vetoavusta Monzan pitkillä suorilla ja saavuttamaan paalupaikan. Se oli erittäin vahva suoritus Kimiltä, mutta huono uutinen Sebastianille, koska ilmeisesti Ferrari asettaa paalulta lähtevän etusijalle.

– Jos se on totta, Ferrarin johto- ja strategiaosasto teki virheen, kun ei kutsunut Kimiä ja Sebastiania keskustelemaan lauantai-iltana kisasuunnitelmasta. Heidän ei olisi pitänyt taistella ensimmäisessä mutkassa, ja kun Kimi puolusti paikkaansa – mihin hänellä on oikeus – Sebastian joutui sivuun ajolinjalta. Se johti siihen, että kolmantena ollut Lewis sai hyvän tilaisuuden haastaa Sebastian Curva Grandeen tultaessa Ja hän myös onnistui siinä.

Häkkisen korostaa, että Ferrarin kuljettajien keskinäinen kamppailu koitui kohtalokkaaksi

– Yksinkertaisesti sanottuna: jos Ferrari-kuskit eivät olisi taistelleet keskenään, he olisivat pystyneet puolustautumaan paremmin Lewisia vastaan ensimmäisellä kierroksella. Sen sijaan he antoivat Lewisille mahdollisuuden siirtyä kakkospaikalle, ja Sebastian spinnasi osuman seurauksena.

– Sen jälkeen tilanne oli kaksi yhtä vastaan. Lewis ja Valtteri vastaan Kimi. Se antoi Mercedekselle hyvän taktiikkaedun, koska he tietävät tasan tarkkaan, miten peliä pelataan. Heti Kimin tehtyä varikkopysähdyksensä oli selvää, että Lewis jäisi vielä radalle muutaman kierroksen ajaksi. Se tarkoitti tuoreempia renkaita kisan lopussa. Lisäksi Mercedes pyysi Valtteria tulemaan renkaanvaihtoon vasta kierroksella 36!

– Siten Valtteri siirtyi kilpailun johtoon, pystyi kontrolloimaan vauhtia ja jättämään Kimin Mercedes-kerrosvoileivän väliin. Kimin renkaat kuluivat, koska hän puristi kovaa säilyttääkseen johtopaikkansa, ja lopulta Lewisin voitto oli varma.

– Kimin sadas palkintopallipaikka Formula ykkösissä oli hieno saavutus. Samoin paalupaikkakierros, joka on Formula 1 -historian nopein 263,5 km/h:n keskinopeudella. Voitto sunnuntaina olisi ollut erityinen, mutta hän taisteli hyvin, ja oli fantastista nähdä, miten paljon kannatusta hän ja Ferrari saivat. Ferrarin tallille ja etenkin Sebastianille päivä oli kuitenkin pettymys, Häkkinen muistutti.