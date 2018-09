Hamilton löi Vettelille ennätyspaineet

Heikki Kulta

Lewis Hamilton kasvatti johtonsa jo 30 pisteeseen voitettuaan ajettuaan neljästä viime kisasta kolme voittajana maaliin.

Kuinka suuret paineet brittitähti on lyönyt Sebastian Vettelille?

– Paine on siellä, intensiteetti on korkealla. Se on väistämätöntä meille molemmille. Varmaan katsojien on vaikea edes tiedostaa, miltä meistä tuntuu. Paineita on. Sitä ei pysty edes sanoin kuvailemaan, MM-kärki määritteli.

Vettelin kanssa kamppailu ratkesi sunnuntaina neljännessä mutkassa.

– Olisin tehnyt ihan samoin kuin Sebastiankin. Hän jarrutti, hän oli ihan äärirajoilla ja juuri silloin, kun hän kääntyi mutkaan, Kimi tuli siihen ja siinä vamasti Sebastian menetti hieman downforcetehoaan ja meni syvälle mutkaan. Annoin tilaa juuri niin paljon kuin pitääkin ja olen ylpeä siitä liikkeestäni. Se oli iso hetki, Hamilton myhäili.