Leclerc kiitollinen Marchionnen tuesta

Heikki Kulta

Italian Grand Prix -viikonlopun päätteeksi Charles Leclerc toppuutteli odotetusti kaikkein kuumimpia huhuja ylennyksestään Ferrarille ensi kaudeksi.

Oliko edesmennyt pääjohtaja Sergio Marchionne sinun tukijasi?

– Ei minulla ollut koskaan suoraa kosketusta hänen kanssaan. Mutta toki hän on puhunut kauniisti minusta koko ajan ja luonnollisesti tunnen aina mielihyvää sellaisista positiivisista kommenteista, monacolaislupaus vastasi.

Entä tunteeko Sauberin kuljettaja, että häneltä tarvitaan yhä näyttöjä Ferrarille?

– En tiedä- Loppupeleissä hehän sen päättävät. He tuntevat, millainen kuljettaja olen ja sen perusteella he määrittelevät, onko se tarpeeksi vai ei. Olen yhä nuori ja minulla on edelleen paljon opittavaa kisoista. Jos tilanne on sellainen, että menen Ferrarille, unelmani toteutuu.

– Mutta en voi sanoa, olenko valmis siihen vai en. Se riippuu ihan heistä, ja he tuntevat myös kyllä enemmän kuin hyvin.

Leclerc ei kiellä, etteikö tuo unelmasiirto olisi hänen ajatuksissaan.

– Olisi hankalaa olla ajattelematta sitä, koska se on ollut haaveeni pikkupojasta asti. Yritän kyllä olla niin, että ajattelisin sitä mahdollisimman vähän.