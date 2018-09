Kimi paalulle, Minttu kyyneliin – edellisestä paalusta aikaa jo 27 kisaa

Heikki Kulta

Kimi Räikkösen paalutahti on ollut viime vuosina verkkainen, vaikka vauhtiaan Ferrarin suomalaiskonkari on pystynyt kohentamaan. Lauantaina kolahti kohdalle pitkän uran ensimmäinen paalupaikka punaisella autolla Ferrarin kotiluokassa Monzassa.

Edellisestä paalusta oli vierähtänyt 27 kisaa. Vuosi sitten Monacossa Räikkönen puolestaan otti ensimmäisen paalunsa yhdeksän vuoden ja 129 kisan tauon jälkeen.

Räikkönen on tuskaillut viimeisen aika-ajovedon kanssa viikonlopusta toiseen. Nyt paras kierros tuli loppuun. Kaikkien aikojen paalutilastossa Kimi nousi Rene Arnouxin ja Mario Andrettin rinnalle.

Ferrarin pilttuussa Minttu-vaimo purskahti onnenkyyneliin. Räikkönen puolestaan piti pokkansa, eikä suostunut tunteilemaan edes pyynnöstä Italian tv:lle.

– Minä teen työtäni. Toki olen onnellinen tuloksesta, kun olen paalulla. Valtettavasti se ei kuitenkaan takaa mitään itse kisaan. Kisa on pitkä ja toivotaan, että saamme silloinkin toisen hyvän päivän, Räikkönen muistutti.

– Jos voisin valita paikan, missä mieluiten olisin paalulla, tämä olisi tietysti se kaikkein mieluisin. Tällä kaudella paalu on ollut lähellä muutaman kerran, mutta vasta nyt saimme kaiken kohdalleen loppuun asti.

– Koko viikonlopun on ollut hankala saada toista shikaania oikein. Se meni niin helposti leveäksi. Kun ei pääse mutkasta ulos parhaalla tavalla, häviää aikaa. Kun kolme autoa oli niin lähekkäin, se ratkaisi paljon. Lopulta se kohta meni kohtuullisesti ja riitti paaluaikaan.

– Auto toimi hyvin, mutta olosuhteet muuttuivat kaiken aikaa. Emme muuttaneet mitään autossa ja lopputulos oli paras mahdollinen.

Monzassa imuapu on äärimmäisen tärkeää. Vettel hyötyi edelleen ajaneen Lewis Hamiltonin Mercedeksen vedosta, kun Räikkönen sitten sai apua tallikaverinsa takana.

– Yksikin auto edessä auttaa, mutta jos on ihan yksin, häviää kymmenyksiä, Räikkönen muistutti.

Suomalaiskuski hyötyi siitä, että lähti jälkimmäisenä Ferrarin kuskina nopealle kierrokselle.

– Meillä on vuorosysteemi ja nyt lähti kierrokselle minun jälkeeni, Vettel taustoitti.

Kun saavuttaa Ferrarilla paalun Monzassa, onko tunnekin paras, mitä Räikkönen on koskaan kokenut aika-ajossa?

– Olen ollut paalulla 17 kertaa aiemminkin, joten se on ollut sama tarina ennenkin. Tietenkin on jotain erityistä pistää auto paalulle tiimin kotikisassa, kun fanejamme on paikalla enemmän kuin missään muualla. Toivottavasti myös sunnuntaina meillä on taas hyvä päivä”, Räikkönen kuittasi TS:n kysymyksen aika-ajon lehdistötilaisuudessa.

Ferrarille paalu Monzassa on ensimmäinen kahdeksaan vuoteen. Silloin Fernando Alonso ajoi paalulta myös toistaiseksi viimeisimmän kotivoiton Maranellon miehistölle.

Suomalaiskuski ei ole koskaan voittanut Grand Prix -kisaa Italian maaperällä. Räikkösellä on paalumiehenä ainakin erittäin hyvä mahdollisuus yrittää kuparisen rikkomista sunnuntaina.

MM-taistossa Vettel on 68 pistettä tallikaverinsa edellä. Saako Räikkönen sitten voittaa myös kisassa?

– Jos Kimi kerran on paalulla, hän saa voittaa. Tietenkin haluamme molemmat voittaa, Vettel totesi.