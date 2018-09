Bottaksen syystavoitteena nopeampi auto

Heikki Kulta

Ferrari karkasi heinäkuussa omalla moottoripäivityksellään Mercedeksen edelle. Voitot ovat tasan 5-5, mutta kaksoisvoitoissa saksalaistiimi on edellä 2-0.

– Niillä tehoilla ja niin kilpailukykyisellä autolla he ovat vahvoja tälläkin radalla. Belgiassa Ferrarin kisavauhti oli paljon vahvempi kuin meillä, Mercedeksen Valtter Bottas painotti Italian GP-varikolla ennen harjoituksia.

Sebastian Vettel syö nopeasti Lewis Hamiltonin etumatkan kuljettajien sarjassa, jos Ferrari pääsisi mässäilemään kaksoisvoitoilla.

Näkeekö Bottas tallikaverissaan hermostumisen merkkejä?

– En ole nähnyt mitään hermostumista, mutta kyllä hänestä huomaa, ettei tilanne ole niin hyvä kuin haluaisimme sen olevan. Samat tunteet on itsellänikin. Palavereissa tulee sanotuksi tarkemmin, jos huomaa Ferrarin olevan jossain meitä nopeampi, Bottas taustoittaa Turun Sanomille.

– Pyrimme koko ajan kummatkin Lewisin kanssa puskemaan tiimiä parannuksiin siinä, missä häviämme kilpailijalle. Eikä sitä tehdä vihassa, vaan tavalla, että oikeasti tajutaan se asian tärkeys. Jos haluamme voittaa tämän mestaruuden, meidän on saatava automme nopeammaksi.

Monzaan Mercedes toi uuden juuri tälle radalle rakennetun aeropaketin.

– Päivityspakettimme on suhteellisen hyvä. Sillä pitäisi saada vähän lisää vauhtia noihin mutkiin ja niistä ulostuloon, Bottas selvitti.

Tunnetusti Monza on vauhdin temppeli. Huippunopeudet ovat näillä suorilla hurjimmillaan.

Entä miten kuljettaja kokee sen, kun auto kiitää yli 350 kilometriä tunnissa?

– Kyllä sen silleen tuntee. Tietysti riippuu paikasta. Ei ole sama, jos ajaa vaikka lentokentällä kovaa kuin vaikkapa täällä Monzassa, missä rata on kapea. Siitä tulee ihan erilainen fiilis. Faktaa on, että nämä autot on tehty näihin nopeuksiin. On aina kivampaa ajaa kovaa ja kaikki kuskithan tykkäävät nopeista mutkista ja korkeuseroista.

Onko keskittyminen erilaista näissä vauhdeissa?

– Ei keskittymisessä ole eroa. Täällä pitää vaan olla tosi tarkkana jarrutuspisteissä. Kun nopeita mutkia ei juuri ole, aikaa voi voittaa sitten mutkanopeuksissa ja ulostuloissa.

Kaikkien aikojen korkein huippunopeus GP-kisoissa on Bottaksen nimissä. Kaksi vuotta sitten Williamsilla Valtteri kiiti tutkaan Meksikossa 372,6 km/t.

– Mutta näillä nykyautoilla ei välttämättä sitä ylitetä, kun ilmanvastusta on enemmän, Bottas kuittasi.