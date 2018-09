Bottas etenee täysillä kisan kerrallaan

Heikki Kulta

Vuosi sitten syksyllä Valtteri Bottaksen oli paljon hankalampi sopeutua ajatukseen tallikaverinsa Lewis Hamiltonin auttamiseksi MM-taistossa kuin jos käsky kävisi vaikkapa nyt Italian Grand Prix -viikonloppuna.

Viime vuonna Mercedeksen suomalaiskuskilla oli kesätauoksi hankittuna kaksi voittoa, Hamilton oli päästänyt hänet ohitseen palkinnoille Unkarissa ja oli MM-taistossa vain 19 pistettä edellä.

Nyt Bottas lähti lomalle voitotta ja 87 pistettä Hamiltonista jääneenä. Ennätysmäinen epäonni oli nakertanut pohjan koko MM-taistosta.

– Tähän on tultu, kun siinä on matkan varrella ollut niin monta kisaa, missä kaikki on mennyt mönkään, Bottas summaili tilanteen TS:n haastattelussa.

Tässä jutussa ei käytetä sitä sanaa, mitä niin Bottas kuin Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolff kummatkin vihaavat. Virallisesti Mercedeksen kumpikin kuljettaja on vapaa ajamaan kilpaa keskenään.

Jäljellä on kahdeksan osakilpailua. Onko Bottaksen päähuomio siirtymässä kuljettajien puolelta valmistajien MM-sarjaan, jota Mercedes johtaa 15 pisteen erolla Ferrariin?

– Kyllä olen täysillä mukana molemmissa. Sellaisia keskusteluja ei ole käyty, etten löisi edelleen kaiken likoon voittaakseni kisoja. Se on tämän hetken tilanne. Tietysti jos sitä piste-eroa oikeasti katsoo, tosi isohan se on. Sitä en mielelläni ala miettimään. Parempi mennä kisa kerrallaan. Kun kauden loppu lähenee, huomaamme, mikä on mahdollista, mikä ei.

– Realistisesti ajatellen aika epätodennäköistä on, että voisin vielä voittaa tämän mestaruuden, mutta urheilussa ei koskaan tiedä, mitä huominen tuo tullessaan ja mitä tapahtuu milloinkin, Bottas muistutti.