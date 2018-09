Räikkösen sopimuspäätökselle ei aikarajaa

Heikki Kulta

Ferrarin uusi toimitusjohtaja Louis C. Camilleri on hymyhuulinen mies, jolla on rytmi veressään päätelleen haastattelutuolilla tahdikkaasti vatkaavasta oikeasta jalasta.

Perjantain ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa kansainväliselle F1-medialle hän puhui hiljaa, mutta kuitenkin tavalla, joka ei jättänyt epäselvyyksiä hänen kunnianhimostaan vaalia Ferrarin legendaarista mainetta jatkossakin.

– Meillä on loistava tiimi ja meillä on momentum sarjassa. Ferrari on jalokivi ja haluan varmistaa, ettei sen loistokkuus hiivu, Camilleri totesi.

Toistaiseksi Ferrarilla on sopimus vain Sebastian Vettelin kanssa vuosiksi 2019 ja 2020. Perjantaina ei tullut valaisua, milloin saksalaisen tallikaverista päätetään.

Kaikki viittaa siihen, että Kimi Räikkönen saa vielä vuoden jatkosopimuksen.

– Emme ole tehneet päätöstä Kimistä, eikä meillä ole mitään aikarajaa sen tekemiseen. Olen todella tyytyväinen, mitä tiimi tekee tällä hetkellä. Olemme hyvässä iskussa. Meillä on loistava tiimi, meillä on kaksi maailmanmestaria, Camilleri suitsutti.

62-vuotias toimitusjohtaja vahvisti olevansa suomalaiskuljettajan ystävä.

– Tunnen Kimin erittäin hyvin, ja hän on ollut rakas ystäväni jo kauan.

Miehet olivat tavanneet jo 12 vuotta sitten Pariisissa Ferrarin silloisen tallipäällikön Jean Todtin kotona.

Kuljettajaratkaisua Camilleri ei tee yksin.

– Päätösprosessi on sellainen, että tiimi tekee ratkaisun. Maurizio Arrivabene on tallipäällikkö, keskustelemme hänen kanssaan ja sitten puhumme pääjohtaja John Elkannin kanssa. Kun olemme valmiit, teemme ratkaisun, Camilleri selvitti.

Camilleri siirtyi Ferrarille F1-tallin päärahoittaja Philip Morriksen johdosta, kun Sergio Marchionne menehtyi.

– Tunsimme hyvin toisemme, hän oli suuri ystävä, jonka kanssa puhuimme kaikesta. Kaipaan häntä. Olemme hyvin erityyliset johtajat, mutta jaamme saman kunnianhimon. Ferrari on loistava tiimi, joka on aallonharjalla. Haluan varmistaa, että se pysyykin siellä, Camilleri korosti.

Aivan erityisesti Camilleri joutuu käärimään hihansa, kun neuvottelut F1-peruslakina toimivasta uudesta Concorde-sopimuksesta viedään maaliin. Marchionnen linjalla jatkaessaan hänen pitää varmistaa, ettei Ferrari menetä nykyisiä etujaan.