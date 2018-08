F1-kalenterin härkäviikot vähenevät ensi vuonna

Heikki Kulta

Alustava Grand Prix -kalenteri vuodelle 2019 julkaistiin perjantaina. 21 osakilpailun MM-sarja käynnistyy 17. maaliskuuta Australiassa ja päättyy 1. joulukuuta Abu Dhabissa.

Iso merkkitapaus on kauden kolmas kisa Kiinassa, joka sai kunnian järjestää MM-historian tuhannes Grand Prix.

Kahden viikon ajetaan kahdeksan ensimmäistä kisaa. Kesäkuussa viikon välein ohjelmassa ovat Ranska ja Itävalta. Sen jälkeen mukaan on ladattu neljä muuta tuplaa eli kaksi kisaa perättäisinä viikonloppuina.

Tämän vuoden tapaista kolme kisaa kolmena perättäisenä viikonloppuna ei enää kirjattu mukaan.

Yksitoista kisaa ajetaan Euroopassa, viisi Aasiassa, neljä Amerikoissa ja yksi Australiassa.

Kalenterin lisäksi uutisoitiin, että Japanin GP-kisa on jatkanut sopimustaan vuoden 2021 loppuun asti ja Saksalla on tässä vaiheessa vuoden jatko. Japanin kisa nimikkosponsori on Honda ja Saksan kisan päätukija on Mercedes.

Alustava MM-ohjelma menee nyt kansainvälisen autoliiton FIA:n maailmanneuvoston vahvistettavaksi 12. lokakuuta.

MM-kalenteri 2019

17.3. Australia (Melbourne)

31.3. Bahrain (Sakhir)

14.4. Kiina (Shanghai)

28.4. Azerbaidzan (Baku)

12.5. Espanja (Barcelona)

26.5. Monaco (Monte Carlo)

9.6. Kanada (Montreal)

23.6. Ranska (Le Castellet)

30.6. Itävalta (Spielberg)

14.7. Iso-Britannia (Silverstone)

28.7. Saksa (Hockenheim)

4.8. Unkari (Budapest)

1.9. Belgia (Spa-Francorchamps)

8.9. Italia (Monza)

22.9. Singapore

29.9. Venäjä (Sotshi)

13.10. Japani (Suzuka)

27.10. Meksiko (Mexico City)

3.11. USA (Austin)

17.11. Brasilia (Sao Paulo)

1.12. Abu Dhabi (Yas Marina)