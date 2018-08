Parasta ennen päivämäärä tuntematon Räikköselle

Heikki Kulta

Monzan Grand Prix -puisto kuhisee taas tänä viikonloppuna intohimosta kilpa-ajamiseen. Tifosit – Ferrari-fanit – vaeltavat uskollisina vuodesta toiseen kannustamaan Italian ylpeyttä kotivoittoon, joista viimeisin tuli kahdeksan vuotta sitten.

Harjoituspäivän aattona odotettiin tunnelman korottajaksi turhaan, että Ferrari olisi vahvistanut Kimi Räikkösen jatkavan tallissa myös ensi vuonna.

Sen sijaan Räikköseltä kysyttiin, millainen hänen oma intohimonsa olisi jatkaa ajamista tämän kauden jälkeenkin.

– Ei se intohimo ole kadonnut mihinkään. Nautin edelleen täysillä ajamisesta. Tunnen, että nopeus on entisellään, ja jos en niin tuntisi, en olisi täällä, Räikkönen vakuutti.

Räikkönen täyttää lokakuussa 39 vuotta. Kuinka kauan hän uskoo pystyvänsä jatkamaan huipputasolla?

– Vaikea sanoa. Nyt en tunne ajavani eri lailla kuin kymmenen vuotta sitten. Mielestäni ajan aika hyvin – ja se riittää minulle. Jos tuntisin toisin, jäisin kotiin ja tekisin jotain ihan muuta. Ehkä se tunne toimii sitten samalla sellaisena herättäjänä, kun on aika lopettaa.

Räikkönen antoi ymmärtää, ettei kilpakuskilla ole superlisenssissään mitään viimeistä käyttöpäivää – parasta ennen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kenties jonain aamuna vaan herään, enkä enää tiedä, pystynkö ajamaan kovaa. En kyllä usko sellaiseen. Eiköhän se ole enemmän kiinni omista fiiliksistä, kuinka tuntee itsensä, tekeekö jotain hyvin vai huonosti.

– Jotkut sanovat, että nopeus katoaa jossain iässä, mutta tähän mennessä niin ei ole käynyt ainakaan minun kohdallani. Voihan olla niin, mutta ei se tapahdu niin, että voit ajaa johonkin ikään ja sitten et yhtäkkiä enää pystykään siihen. Jos on nopea, on nopea. Jos ei ole nopea, ei ole nopea, Räikkönen setvi melkein rautalangasta vääntämällä ikäkysymystä.

Kysymykset sopimusasiasta vuodeksi 2019 Räikkönen neuvoi kääntämään tallille.

– Jossain kohtaa varmaan kuullaan, mitä tapahtuu. Tietysti sitä voi odottaa täällä, kun sillä lailla on tehty aiemmin. Mutta ei se ole minun päätökseni.

Kauden kolmas keskeytys pudotti Räikkösen jo 68 pisteen päähän MM-sarjassa kakkospaikkaa pitävästä Sebastian Vettelistä.

Mikä on sitten Räikkösen rooli loppukauden kahdeksassa osakilpailussa?

– Ei se ole yhtään erilainen kuin aiemminkaan tällä kaudella. Tietysti pitää kunnioittaa tilannetta, mutta lähtökohtaisesti tilanne ei ole muuttunut. Lähdemme viikonloppuun tekemään parhaamme. Kilpailemme keskenämme, mutta kilpailemme myös reilusti, Räikkönen korosti.