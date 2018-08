Hamilton taistelee johtonsa säilyttämiseksi

Heikki Kulta

Ferrarin vauhti on noussut Lewis Hamiltonin päähuoleksi kamppaillessaan uransa viidennestä maailmanmestaruudesta Sebastian Vetteliä vastaan.

– Ehdottomasti siitä on tullut murhetta. Jokaisessa lehdistötilaisuudessa minulta kysytään, kuka on mielestäni nopein – sinä vai Ferrari? Heillä on se vauhti ja heillä on ollut etulyöntiasema meihin nähden jo jonkun aikaa. Heiluri on hieman liikahtanut. Parissa kisassa ennen Belgiaa me vain teimme parempaa työtä. Teimme parempaa työtä niillä korteilla, joilla olimme saaneet, vaikka Ferrarilla oli parempi auto.

– Nyt mennään eteenpäin ja saamme lisää suorituskykyä. Olen kyllä vakuuttunut, että myös Ferrari saa sitä lisää. On mahdotonta ennustaa, miten siinä käy.

Belgian tulosta Hamilton ei voinut kiistää.

– Aivan erityisesti siellä Ferrari teki erittäin vahvaa jälkeä. Heillä eivät renkaat tuntuneet menevän lainkaan rakoille. Heidän renkaansa toimivat koko ajan hyvin. Sitä ei osattu odottaa. Toivottavasti niin jatku seuraavissa kisoissa.

– Me jatkamme omaa työtämme. Luotan tiimiin. Koemme yhdessä niin myötä- kuin vastamäet. Ei kaikkia kisoja voi voittaa. Seuraavat kisat todella näyttävät, missä mennään, Hamilton latautui.

Hamilton johtaa edelleen sarjaa.

– Jos olisimme tasoissa tai perässä, tilanne olisi hankalampi. Olemme tehneet vähemmän virheitä tänä vuonna. On jatkettava samalla tavalla, koska sillä on suuri merkitys MM-taistossa. Menetin Belgiassa seitsemän pistettä. Palasin lomalta ja halusin säilyttää eron. Nyt on keskityttyvä seuraavissa kisoissa ottamaan autosta kaikki irti, brittitähti julisti.